嚴打「環保蟑螂」 苗檢宣示押人扣車速辦

苗栗縣今年發現約2500噸非法棄置廢棄物，苗栗地檢署最近主導成立檢警環林聯繫平台機制聯防，並宣示將依廢棄物清理法扣車，聲請羈押涉案人，嚴查速辦嚇阻「環保蟑螂」。

全台廢棄物亂竄，苗栗縣也是受害縣市，縣府環保局統計今年至7月發生31起，約2500噸廢棄物非法棄置在山區空地、河川地，甚或道路、歇業廠區內，檢警還查獲環保蟑螂居中牟利案例，嚴重破壞環境。

檢警今年6月間就查出一名邱姓男子以每車1至2萬元酬勞，從北部涉嫌包攬廢棄物載運至苗栗縣濫倒，每車約25至30公噸，前後共傾倒8次，數量超過200公噸，檢警懷疑集團犯案，地方有小蜜蜂帶路引導傾倒，拘提邱男到案扣車、並聲請法院羈押，擴大偵辦追查共犯。

檢警環分析縣內遭非法堆置廢物的地點，以後龍鎮、通霄鎮、竹南鎮、苑裡鎮居多，研判可能因鄰近國道3號、台61線西濱快速道路、台1線，且距離桃園市、台中市都會區，交通便利加上地點隱密，以致廢棄物入侵亂倒頻傳。

苗栗地檢署檢察長蔡宗熙正視，最近召開「苗栗地區查緝違法清除廢棄物聯繫會議」，成立檢警環林聯繫平台，檢方指出，平台統合檢警及行政機關，建立預警防範機制，強化重點區域聯防，地檢署接獲相關環保犯罪情資，立即指派檢察官及早介入，及時蒐證、保全證據，團隊合作辦案。