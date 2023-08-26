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台中網咖包廂太舒適被當「旅館」開罰30萬 法院撤銷：過分干預

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中快樂鳥電競館設有獨立包廂、淋浴間，吸引不人專程上門體驗「住宿」，卻遭檢舉非法經營旅館業務，被台中市觀旅局開罰30萬元、勒令停業，業者不服提行政訴訟；法院審酌，上網者沈迷網咖屬常見，業者提供舒適空間供暫時休息，非經營旅館業務，判撤銷原處分，可上訴。

經查，快樂鳥豐原店被民眾檢舉未領取旅館業登記證卻經營旅館業務，台中市觀旅局2022年8月26日稽查發現，館內除網咖還有20間包廂、2間淋浴間，而認定有收費提供不特定人住宿或休息，以違反發展觀光條例裁罰30萬元罰鍰，勒令歇業。

電競館不服提行政訴訟，主張他們是提供「資訊休閒業」和旅館業差異甚巨，更無「收費提供住宿服務」，顯非發展觀光條例所稱的「旅館業」，且廣告單純介紹網咖服務從未標榜過可住宿，其他Youtuber介紹、Google評價都是他人心得。

電競館說，包廂區雖提供棉被枕頭、販賣淋浴間及盥洗用具，是考量網咖消費者常有通宵達旦長時間上網遊戲特性，開放區、包廂區都能使用，且包廂區和旅館房間諸多重大差異，包括沒有私密性上方有極大面積鏤空氣窗，走道經過一伸手就能對內拍照一覽無遺。

且櫃檯人員可隨時進入，警察臨檢也須立即配合開門，不像旅館房間未經房客同意警察無搜索票不得隨意進入，包廂目的僅是為提供舒適的網路資訊服務。

台中市觀旅局抗辯稱，綜合檢舉資料、稽查事證，Google評價、入住心得等，認為電競館已備妥住宿相關硬體設施，可隨時從事對旅客提供住宿休息業務，認為處罰無違誤。

台中高等行政法院查，一般提供上網服務業者，提供消費者舒適空間，並滿足隱私設有包廂，有軟墊、涼被、枕頭、冷氣及電腦等，是屬業者經營型態選擇，目前上網者沈迷網咖、長時間逗留店內也屬常見，業者提供一次性盥洗用品賺取利潤也是合理。

法院也發現，其包廂非封閉空間，隱私性低，櫃檯人員可隨時進入，警察臨檢配合不得拒絕，提供寢具也是讓消費者夜間上網可暫時休息，若以此認定經營旅館業務，顯屬率斷，也過分干預電競館業者提供舒適空間給消費者的經營型態，認為原處分有違誤，判處撤銷。

台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影
台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影

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