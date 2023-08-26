2年半倒遍中部偏鄉賺暴利 6環保蟑螂落網 彰化檢警瓦解犯罪集團

彰化縣偏鄉河川地常被濫倒大量廢棄物，今年4月二水鄉濁水溪畔遭偷倒時被民眾發現和報警，當場人車俱獲，檢警事後經過長達近4個月追查，逮捕最近兩年多偷倒範圍遍及中部縣市的劉姓等6名嫌犯，依廢棄物清理法移送偵辦。

今年4月10日邵男、高男分駛兩輛曳引車，從合法事業廢棄物清理場載廢棄物到南部合法場址傾倒，同月13日回程「賺外快」載船隻纜繩、輪胎、塑膠容器傾倒在二水鄉濁水溪河川地，其中一輛貨車載重過重，輪陷入河川地泥沙裡，3名男子下車挖開泥沙，搬較扁平石頭墊路，從上午約4點到6點仍無法脫困，路過農民見狀報案，田中警分局員警方趕到一舉成擒將4人移送偵辦。

彰化地檢署檢察官偵辦，發現有「土頭」、「土尾」、仲介、司機、機具等組織犯罪分工，認為這是環保犯罪集團，指揮田口中警分局擴大追查，經過4個多月追查，檢警查出居住雲林縣的劉嫌（50歲）負責聯繫司機、助手、找地方傾倒，郭嫌（44歲）居間仲介廢棄物交給劉男等人處理，劉嫌找鄭嫌（28歲）、邵嫌（42歲）、高嫌（34歲）和另一名劉嫌（23歲），分別駕駛曳引車和隨車協助，2021年起到彰化、雲林、台中、南投四縣市找偏僻地點亂倒。

警方蒐證查出50歲劉男是主嫌，平時藏匿雲林縣湖口鄉，員警前往劉嫌經常出沒的檳榔攤埋伏，劉嫌警覺性極高，察覺警察埋伏跟監，立刻上車以破百時速在產業道路逃亡，警方為避免造成用路人生命危險，取消拘捕行動，經過再次嚴密布署，掌握劉嫌行蹤後向檢察官聲請核發拘票逮捕劉嫌，連同另外5名嫌犯移送偵辦，瓦解環保蟑螂犯罪集團集團。