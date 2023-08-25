被告無權拒國民法官 司法官籲修法

當事人沒有權利拒絕國民法官，成為國民法官新制的一大問題。圖為台北地院國民法官法庭。記者林伯東／攝影 國民法官法上路以來，不少當事人聲請不要讓國民法官審，目前只有新北跟新竹兩個法院各裁准一件；當事人沒有權利拒絕國民法官，也成為國民法官新制的一大問題。

有司法官認為，台灣的國民法官法第六條並沒有給被告單方面決定權，因為國民參審制度學習日本，導致人民審判是義務，被告單方面不能決定改由三位職業法官審理；但在美國，人民審判是權力，被告如果認為在辯護上對其有利，可以單方面選擇改由三位職業法官審理，建議台灣應該改為被告有單方面的程序決定權。

新北地院日前審理單親母親因感情、經濟等因素，去年悶死兒子後持刀自殘被救回的案件，當初律師以被告已認罪，媒體報導將造成巨大精神壓力，且悖離保護兒童權益，還有國民法官見詳盡網路新聞媒體報導生預斷、偏見等三大理由要求不行國民參審。

合議庭審理後，認為當事人雖認罪，但仍在是否符合自首減刑、情堪憫恕等規定上有歧見，另外案件如何量刑亦為社會大眾關注，最後仍裁定以國民法官參審。

另外，目前各地有不少採國民法官審理的都是酒駕撞死人的案子，不少當事人都曾表達不想用國民法官審。

觀察新北目前已宣判的國民法官法合議庭中，國民法官對於參審的心得，多半提到「實際參與審判過程後，更能理解法官平時工作」等；法界人士形容，拿國民法官當司改成績，其實只是要分擔法官被罵恐龍的責任。

有司法官認為，國民法官制所投入的資源大於實際效應，被告的程序決定權，比不上與案件不相關的人民對於司法良好的觀感，以及正確的司法常識，「但這常識的建立，應該是學校公民老師的義務。」