法界批國民法官「讓檢辯攻防不對等」

國民法官新制上路不到一年浮現不少問題，圖為司法院長許宗力（左）去年參觀國民法官模擬法庭。本報資料照片 司法院與法務部今天擬開司法改革六周年成果發表記者會，但蔡政府司改最重要的國民法官新制今年元旦上路，還不到一年，愈來愈多法律人驚覺，法庭戰場檢察官與律師的武器愈來愈不對等。立委與民間團體更質疑，國民法官的案件類型選擇，檢辯訴訟攻防手段都已浮現問題。

人民參與審判是蔡英文總統七年多前就職時的司改重大宣示，國民法官因此被形容是蔡政府司改的重中之重；司法院長許宗力多次強調，國民法官是司法審判史上前所未有的變革，將造成司法地殼變動，全國法院目前共有五十三案交國民法官審理。

不過，第一件國民法官案判決是針對家暴殺夫案判刑七年二個月，引發婦女團體與不少律師質疑與批評，廿多年前因受不了家暴而殺夫的鄧如雯案，當時還被以情堪憫恕判刑三年，如今卻判得更重，且就受家暴婦人的精神狀況，雖曾作鑑定，開庭時卻未傳喚精神科醫師，曾全程到法庭觀察開庭的律師更點出，法庭上幾乎全被檢方引導。

曾是司改國是會議委員的律師黃致豪也在臉書上貼文稱，原本寄望國民法官制度可能是改變刑事訴訟的關鍵；現在看起來卻有可能是讓整體刑事訴訟加速崩毀、嚴重戲劇化與民粹化的油門。

法官也有感指出，我國國民法官抄自日本，但日本裁判員制度施行十多年下，各種問題都已浮現，就國民法官、職業法官認知嚴重分歧、是否有罪看法對立，若國民法官被情緒左右偏離法律認知，恐以人多勢眾優勢瓦解職業法官判斷，做出的判決是否符合公平正義有待商榷。

法官也說，國內近期幾件由國民法官宣判案件，類似情節和過去案件的判決結果相比明顯「判很重」，從合議庭三名職業法官、六名國民法官的結構分析，萬一國民法官堅持己見，絕對從重量刑，六票對三票的結果下反而可拿下量刑主導權。

律師鄭文龍指出，在目前國民法官審理下，不注重專家證人，審判程序粗製濫造，國民法官和職業法官不過是瞎子摸象。