天堂M「紫布」機率誤導玩家挨罰200萬 遊戲橘子打行政官司結果出爐！

線上遊戲「天堂M」擁有眾多玩家，國內代理商遊戲橘子公司因於玩家座談會中宣稱遊戲機率比照韓版，實則台版與韓版設定不同，公平交易委員會認定恐使消費者誤認兩者機率相同，涉及廣告不實，開罰200萬元，成為國內首宗遊戲業者機率不實而遭開罰的案例，遊戲橘子提行政訴訟，台北高等行政法院今判敗訴，可上訴。

公平會認為遊戲橘子為銷售「天堂Ｍ」，2019年12月舉辦玩家座談會，當時螢幕刊載問答題目「可以公開活動製作、抽卡、合成的機率嗎？」，遊戲橘子現場回覆「台版機率都是跟韓國一模一樣的」，事後被玩家檢舉機率宣稱不實。

公平會調查指出，「天堂Ｍ」關於「傳說製作秘笈（刻印）」，也就是「紫布」的製作機率，台版、韓版2018年至2019年10月皆需以201個材料才能得製作1次紫布，設定機率固定為10%，但2019年10月開始，韓國原廠以台灣、韓國的市場及民情不同為由，將台版改為99個材料才能製作1次紫布，設定機率為5%，兩者顯然不同。

公平會認為，遊戲橘子舉辦座談會透過螢幕刊載問題及現場人員回答，表示「遊戲機率跟製作的部分...基本上台版官網就是比照韓版...不用擔心我們去竄改機率」，但沒有詳加說明台版與韓版設定不同，可能使消費者誤認兩者機率相同，誘發做成交易決定。

公平會去年認定遊戲橘子涉及虛偽不實及引人錯誤的表示，足以影響交易決定，依違反公平交易法裁罰200萬元。遊戲橘子不服提行政訴訟，北高行今認為遊戲橘子舉辦座談會目的在於推廣銷售天堂M，想知道遊戲玩家玩台版遊戲的感想，作為優化遊戲的參考。

北高行指出，遊戲橘子當日透過臉書直播，會後也在於天堂M官方Youtube頻道刊播精華影片供大眾瀏覽，而玩家關切抽卡、合成機率，遊戲橘子也認為是重要提問而予以解答，影響玩家是否願意花錢玩台版遊戲。

又遊戲橘子自承關於天堂Ｍ「紫布」製作機率，韓版成功機率為10%，台版成功機率為5%，也就是韓版與台版機率確實不同，可知座談會說明與事實不符，足以引起大眾對遊戲內容產生錯誤認知或決定，導致市場競爭機制失去原有效能而產生不公平競爭效果，遊戲橘子確實違反公平交易法規定。