趙建銘車禍意外影響假釋？ 律師：除非酒駕肇逃、故意犯罪

前總統陳水扁的女婿趙建銘，因台開股票內線交易案，被判刑3年8月定讞入獄服刑，服刑1年半後在今年4月19日假釋出獄，在台南中西區開診所並擔任院長，然而，今天上午在上班途間車禍意外，外界關切影響假釋？律師侯信逸指出，除非故意犯罪，才可能撤銷其假釋。

侯信逸指出，據刑法第78條，假釋中因故意更犯罪，受逾6月有期徒刑之宣告確定者，撤銷其假釋。假釋中因故意更犯罪，受緩刑或6月以下有期徒刑之宣告確定，而有再入監執行刑罰之必要者，得撤銷其假釋。

他表示，除非是故意犯罪，才可能撤銷其假釋；依該車禍意外看來，不太可能是故意犯罪，還不至於影響其假釋資格。

侯信逸指出，如果酒駕致人於死，就可能被判6月以上，可能因此撤銷假釋；如單純酒駕，被判緩刑或6月以下，檢方認有必要執行，也可能撤銷假釋。 警方調查，趙建銘轎車則是副駕駛車門受損。圖／讀者提供 陳水扁女婿趙建銘4月間假釋出獄，今天上午傳出車禍意外。圖／本報資料照 趙建銘所駕租賃轎車部分，車門受損。圖／讀者提供 羅姓男子機車因這起車禍左前車燈等部分受損。圖／讀者提供

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