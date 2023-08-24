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扯鈴教練共諜案再添一人 檢方聲請聲押禁見第7人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

扯鈴教練魯紀賢等6人被控遭中共吸收現役軍人發展共諜組織，台北地檢署於今年7月底訊後，以串滅證之虞向法院聲押5人獲准、嫌疑人郭書瑤胞弟郭伯廷20萬元交保。北檢8月初再拘提1名涉案海巡署北部分署馮姓士兵，聲請聲押禁見獲准。檢方近日再搜索並拘提1名趙姓男子，訊後今天凌晨依涉犯國家安全法，向法院聲請聲押禁見。

目前涉案的魯紀賢、林明慧、林姿穎、常德隆及李得勝等5人聲押禁見中，郭伯廷複訊後則以20萬元交保。北檢本月初追查，發現1名海巡署北部分署馮姓士兵也涉案，檢方8月2日將馮拘提到案、3日下午依涉嫌國家安全法，向法院聲請聲押禁見獲准。

據了解，檢方近日再搜索並拘提1名趙姓男子到案。檢方訊後，今天凌晨依涉犯國家安全法，向法院聲請聲押禁見。

全案源於，魯紀賢涉嫌透過退役士官兵及當舖、錢莊業者吸收服役中的軍人扮共諜，為大陸人士發展組織、伺機刺探及蒐集軍情。涉案退休士官均因軍中薪水不高，為了多賺錢投資，答應魯紀賢幫忙蒐集國軍近年戰備資訊、任務分配、單位編制、人事異動等機敏軍情；被物色鎖定吸收的對象皆為昔日同袍或受訓同學。

扯鈴教練魯紀賢。記者房荷庭／攝影
扯鈴教練魯紀賢。記者房荷庭／攝影

海巡署 軍人

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