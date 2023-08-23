圓方創新掏空1.5億 前董徐翊銘今250萬交保
已下櫃的圓方創新公司前董事長徐翊銘利用開發新竹竹東「神去村」度假村時，與妻子李姵儀挪用1.55億元公款，徐、李女昨天依證交法起訴；徐偵查中羈押，今天人卷移審，台北地院開庭，裁定徐以250萬元交保，限制出境、出海。
圓方創新的前身為普揚聯合科技，徐翊銘2014年與國際知名精品旅館管理集團GHM集團合作開發「神去村」，圖打造成北台灣最大的國際飯店品牌度假村。
檢方指控，徐翊銘在進行土地相關交易時，涉嫌利用分期付款時，以不實請款上下其手讓公司支出超額的款項，並將超額款項挪用私人償債，造成公司損失上億元，犯證交法非常規交易、財報不實罪。
圓方創新公司其後和開發案另一大股東元裾互相提告，徐翊銘疑提前依合約出具請款單，向股東請領尚未到期的開發案工程款，實際上將款項挪做私用，股東要求會同律師、會計師查帳，遭徐拒絕，投資人後來向金管會檢舉，圓方創新被查辦，2017年下櫃。
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