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收回扣做公關、買家電 林園工業區前主任涉貪被判刑
工業局林園工業區服務中心黃姓前主任，被控浮報工程款向廠商收取回扣38萬元，一審被依貪汙罪判刑14年，褫奪公權3年，二審加重改判14年6月，案經最高法院撤銷，高雄高分院更一審今認定黃犯貪汙共3罪，各判刑2年7月至5年8月不等。
黃男2018年起擔任林園工業區服務中心主任，負責發包廠區綠化、景觀改善等工程招標案時，涉嫌指示屬下浮報價格，再向廠商索取回扣。
檢調當時查出，廠商給予的回扣部分用來購買冰箱、冷氣、熱水器等用品給黃折抵，或用他名義贈送民代成立辦公室的花籃做公關，甚至有上萬現金賄款，用於補貼考績乙等的員工，總計黃共涉嫌貪瀆、背信等14罪，被高雄地檢署起訴。
高雄地院認定黃觸犯貪瀆9罪、背信5罪，一審合併處執行14年徒刑，高雄高分院去年宣判改認定他犯貪汙13罪、背信1罪，合併定執行刑14年6月。
他不服上訴最高法院後，其中3件貪汙罪撤銷發回更審，其餘均定讞，合併執行刑5年多，黃已在監服刑。合議庭今審理後，針對發回3罪分別判刑2年7月、5年7月和5年8月，因黃已入監，全案尚未定讞，後續合併刑將由檢方聲請。
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