聽新聞
test
0:00 / 0:00
酒後騎電動腳踏車也算酒駕！他在國防部門口自摔 判罰7萬元
喝酒騎電動腳踏車也是酒駕。謝姓男子酒後騎乘電動腳踏車，在國防部門口自摔，測得吐氣酒精濃度每公升0.33毫克，依公共危險罪法辦；台北地院審理，判謝有期徒刑2月，併科罰金1萬元，緩刑2年，向公庫支付7萬元。
刑法公共危險罪處罰不能安全駕駛動力交通工具行為，其中「動力交通工具」如何定義？ 依法務部2011年5月31日「法檢字第1000014063號」函，指非「人力」、「獸力」的交通工具，電動腳踏車以電力為推力，即是。
50歲的謝姓男子2023年5月9日晚間9時，在台北市北安路飲用酒類，同日晚間11時騎乘電動腳踏車上路。
當天11時27分許，謝行經通北街145巷、國防部4號門口，自摔在路邊，中山分局到場施以酒測，測出謝的吐氣酒精濃度每公升0.33毫克，將謝移送法辦，檢方對謝聲請簡易判決處刑。
法院調查，謝所騎乘的電動腳踏車最高時速30公里，騎乘時，可透過右手把手的開關啟動電力，以轉動油門把手前進，腳踩踏板只是輔助車子前進，車子屬於法律上所稱的「動力交通工具」。
判決說，謝酒後騎乘電動腳踏車雖未造成他人生命、身體或財產的侵害，但仍具相當危險性。
判決書指出，謝坦認犯行、無前科，因一時失慮而犯案，相信他歷經此次程序應無再犯之虞，宣告刑以暫不執行為適當，宣告謝緩刑2年，命他在判決確定起1年內向公庫支付7萬元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言