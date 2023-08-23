酒後騎電動腳踏車也算酒駕！他在國防部門口自摔 判罰7萬元

喝酒騎電動腳踏車也是酒駕。謝姓男子酒後騎乘電動腳踏車，在國防部門口自摔，測得吐氣酒精濃度每公升0.33毫克，依公共危險罪法辦；台北地院審理，判謝有期徒刑2月，併科罰金1萬元，緩刑2年，向公庫支付7萬元。

刑法公共危險罪處罰不能安全駕駛動力交通工具行為，其中「動力交通工具」如何定義？ 依法務部2011年5月31日「法檢字第1000014063號」函，指非「人力」、「獸力」的交通工具，電動腳踏車以電力為推力，即是。

50歲的謝姓男子2023年5月9日晚間9時，在台北市北安路飲用酒類，同日晚間11時騎乘電動腳踏車上路。

當天11時27分許，謝行經通北街145巷、國防部4號門口，自摔在路邊，中山分局到場施以酒測，測出謝的吐氣酒精濃度每公升0.33毫克，將謝移送法辦，檢方對謝聲請簡易判決處刑。

法院調查，謝所騎乘的電動腳踏車最高時速30公里，騎乘時，可透過右手把手的開關啟動電力，以轉動油門把手前進，腳踩踏板只是輔助車子前進，車子屬於法律上所稱的「動力交通工具」。

判決說，謝酒後騎乘電動腳踏車雖未造成他人生命、身體或財產的侵害，但仍具相當危險性。

判決書指出，謝坦認犯行、無前科，因一時失慮而犯案，相信他歷經此次程序應無再犯之虞，宣告刑以暫不執行為適當，宣告謝緩刑2年，命他在判決確定起1年內向公庫支付7萬元。

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