供佛又被要求花百萬辦法會 信徒起疑發文反被法師告誹謗

鄞姓男子在臉書認識林姓法師，鄞男請教林姓法師佛像擺設問題，被林要求花7萬元供佛，後來鄞男發現林姓法師道場沒有登記，也找不到他口中的佛堂，起疑要求林男退款被拒，事後在臉書發文提醒其他網友注意，反被林男提告。高雄地檢署偵辦後，認為鄞男言論屬於可受公評事項，偵結不起訴。

檢方調查，鄞男去年10月向林姓法師請教佛像擺設等問題，林男認為鄞男家裡的佛像是木製品，會有「游離分子」作怪，請鄞男應該供燈、供佛改善，供燈一年2萬5000元，供俸日月光菩薩及藥師佛則為6萬。

鄞男聽信後，前後匯款7萬元給林姓法師，後來鄞男父母親不願兒子花大錢供燈、供佛，加上鄞男查詢不到林男口中的道場及地點等資訊，懷疑林姓法師是藉宗教敲詐，要求林男退款。

但林不願退款，去年11月晚間，鄞男將過程貼在個人臉書，稱「此人以怪力亂神恫嚇末學家中有問題，要信徒點燈、造佛像或是做法會，可以消滅冤親債主，但供燈要3萬，供佛則要數萬至數十萬不等，做法會14萬至上百萬，信徒發心請供佛像護持，卻不知道後面還有這麼多費用」。

鄞男還說「他稱做的法會跟其他道場不同，法力能讓人迅速往生免於病痛，請求退款此僧立即封鎖置之不理，末學願承擔此文之因果，提醒師兄、師姐，不願此僧影響更多的善心信徒」。

林姓法師看到鄞男發文後氣炸，對鄞男提告妨害名譽，鄞男偵訊時表示，他發文內容都是親身經歷，他是覺得林姓法師怪怪的，才會發文提醒其他人注意。

承辦檢察官認為，鄞男發文是闡述過去親身經歷，並非以損害林姓法師名譽做唯一目的，依據憲法對言論自由的保障，他的意見評論並未超越合理範圍，何況宗教活動內容、收支款項透明，本就是宗教團體健全發展的一環，鄞男言論屬於可受公評事項，偵結不起訴。