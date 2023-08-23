快訊

輝達狂飆221%還沒漲完？誰才是真AI股？外資最新報告給答案

2個熱帶擾動蠢動！第9號颱風「蘇拉」 周六有機會生成

2023米其林必比登名單出爐！台北45家、台中31家、台南36家、高雄27家上榜

供佛又被要求花百萬辦法會 信徒起疑發文反被法師告誹謗

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

鄞姓男子在臉書認識林姓法師，鄞男請教林姓法師佛像擺設問題，被林要求花7萬元供佛，後來鄞男發現林姓法師道場沒有登記，也找不到他口中的佛堂，起疑要求林男退款被拒，事後在臉書發文提醒其他網友注意，反被林男提告。高雄地檢署偵辦後，認為鄞男言論屬於可受公評事項，偵結不起訴。

檢方調查，鄞男去年10月向林姓法師請教佛像擺設等問題，林男認為鄞男家裡的佛像是木製品，會有「游離分子」作怪，請鄞男應該供燈、供佛改善，供燈一年2萬5000元，供俸日月光菩薩及藥師佛則為6萬。

鄞男聽信後，前後匯款7萬元給林姓法師，後來鄞男父母親不願兒子花大錢供燈、供佛，加上鄞男查詢不到林男口中的道場及地點等資訊，懷疑林姓法師是藉宗教敲詐，要求林男退款。

但林不願退款，去年11月晚間，鄞男將過程貼在個人臉書，稱「此人以怪力亂神恫嚇末學家中有問題，要信徒點燈、造佛像或是做法會，可以消滅冤親債主，但供燈要3萬，供佛則要數萬至數十萬不等，做法會14萬至上百萬，信徒發心請供佛像護持，卻不知道後面還有這麼多費用」。

鄞男還說「他稱做的法會跟其他道場不同，法力能讓人迅速往生免於病痛，請求退款此僧立即封鎖置之不理，末學願承擔此文之因果，提醒師兄、師姐，不願此僧影響更多的善心信徒」。

林姓法師看到鄞男發文後氣炸，對鄞男提告妨害名譽，鄞男偵訊時表示，他發文內容都是親身經歷，他是覺得林姓法師怪怪的，才會發文提醒其他人注意。

承辦檢察官認為，鄞男發文是闡述過去親身經歷，並非以損害林姓法師名譽做唯一目的，依據憲法對言論自由的保障，他的意見評論並未超越合理範圍，何況宗教活動內容、收支款項透明，本就是宗教團體健全發展的一環，鄞男言論屬於可受公評事項，偵結不起訴。

鄞姓男子在臉書點名林姓法師要他花百萬辦法會，反被林姓法師提告，雄檢偵結，不起訴鄞姓男子。本報系資料照
鄞姓男子在臉書點名林姓法師要他花百萬辦法會，反被林姓法師提告，雄檢偵結，不起訴鄞姓男子。本報系資料照

法師 法會 提告

延伸閱讀

民進黨大陣仗提告館長 大選律師團共12位律師

不忍了！批館長造謠「想像不能當證據」 民進黨提告誹謗

李玟生前飆罵「一分錢都沒給」音檔曝光！二姊火大喊告

影／神明難阻！3輛怪手當著保生大帝的面 強拆冬山慈濟祖宮

相關新聞

台語歌手陳盈潔今北檢報到 下午搭囚車入桃園女監

台語歌壇大姐大陳盈因涉犯教唆偽造有價證券罪，上月遭最高法院依教唆偽造有價證券罪判刑3年2月定讞。台北地檢署今早傳喚陳盈潔...

恩師留2億多遺產分邱瓈寬掀波 裴祥泉胞妹控遺囑無效逆轉敗

製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉2015年5月以73歲之齡病逝，留下2億多遺產，代筆遺囑交代分配給「楊胖百分之三十，阿寬（邱瓈寬...

131刀殺死情敵揭前妻有小王 醋男判無期還要賠近2千萬

高雄34歲何姓男子今年5月6日上午回前妻住處，發現不認識的吳男躺在臥室打呼，何質疑吳男是前妻外遇對象，在屋內持雙刀猛刺1...

台北榮總醫師疏失害新生兒缺氧腦麻 纏訟8年更二審判賠1905萬

黃姓婦人10年前懷孕，產檢正常，2014年4月26日因下腹痛而到台北榮總婦產科急診，夫妻控訴陳姓醫師未判讀心音監測記錄，...

億圓富集團吸金41億 主謀周瑞慶判賠2投資人1226萬

自稱「台灣巴菲特」的周瑞慶主導億圓富集團吸金41億餘元，判刑14年定讞，已入監服刑。2名遭詐騙的投資人不滿向周瑞慶提告求...

新北市議員蔡淑君遭控涉賄選 法院判決結果今出爐

新北市議員蔡淑君協助選區內「台北新都社區」社區鋪設北哨口地坪、修剪「陽光社區美滿家園」社區周邊三處公園樹木等捐助遭控涉嫌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦