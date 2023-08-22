製作「排隊喝牛肉湯台南人之恥」貼紙 店家提告小吃達人：生意受影響

台南市區街頭被貼了一張貼紙，上頭寫著「排隊喝牛肉湯台南人之恥」，結果是一名網路粉專經營者張小均所為，有店家自認生意受到影響，提告他涉及妨害名譽，但今天也有店家認同他的想法， 支持他的作法。

張小均說，如果店家能提供證據，是因為他的貼紙導致生意下滑，那他願意道歉，但店家都沒有談到要用什麼形式道歉，也希望消費者能繼續關心牛肉湯的議題。

這張貼紙於去年10月被張貼，因為上頭寫著，「排隊喝牛肉湯台南人之恥」，而且還貼在大街小巷，原來貼紙為粉專業者張小均製作。

他在今年8月初，貼出照片表明自己遭到提告，並於8月11日已經到地檢署應訊，並自嘲自己喝牛肉湯喝到被告，顯得相當無奈，原來有在地的牛肉湯業者，認為貼紙出現後，生意確實受到影響，因此對他提告。

雖然有民眾說不會受到貼紙影響，不過其他牛肉湯業者，似乎感同身受，認為自家附近，如果被貼了貼紙，也會感到不自在。

張姓牛肉湯業者說，當然是感觀會不好呀，因為觀光客看到這一張，他們會覺得說，怎麼會有店家被貼這個。

非當事律師周嘉韋表示，妨害名譽本身構成要件，主要是針對特定的人，在張貼貼紙的過程中呢，並沒有針對特定店家，所以因此店家去提告妨害名譽，是難以成立的。

張小均說，宣導喝牛肉湯不排隊，並非針對特定店家，而是要強調台南有300百多家牛肉湯都好喝，如喝牛肉湯要排隊，等的時候牛肉湯就不新鮮了，應該利用排隊時間找間其他店家，把時間花在好好品嘗美食。