獨／康建生技喋血案…李鴻淵殺4人一審死刑 今用一信求妻作證拚逃死

南投縣男子李鴻淵去年7月持槍闖進康建生技公司，將負責人賴敏男打成重傷，賴的胞弟、女兒及兩名員工則遭槍殺身亡，李一審遭判處死刑，全案上訴二審今開庭，李承認犯罪，但請求法官從輕量刑，李律師也以案發前李寫給妻子的書信，作為新證據，聲請傳喚李妻作證。

李鴻淵槍擊康建公司四死案，今天下午在台中高分院開庭，由受命法官李雅俐審理，李鴻淵由三名義務律師何俊龍、劉繼蔚、蔡孟翰辯護，賴敏男等被害人則委由黃靖閔律師出庭，李鴻淵的女兒今天也到場聽庭。

李鴻淵在今天出庭時，對於涉案殺人、妨害自由等罪的事實都不予以爭執，「我認罪」。

李的律師針對量刑部分爭執，認為一審未審酌李有無改過遷善可能，還引述最高法院對鄭捷殺人案的刑事判決，認定李無需考慮矯正可能性，有重大法律適用的錯誤，理由不完備的違誤。

李的律師也提出李在犯案前寫給妻子的信，作為新證據，聲請傳喚李的妻子作證，認為該封信中書寫了李與配偶之間的關係，可能涉及未來量刑時的參考，而此證據在一審時沒有提出，是後來李妻交給女兒後，轉交給律師。

此封書信中提到「真的我連碰都不想碰你」、「我厭倦跟你走在一起了，可能緣分盡了」、「你我夫妻多年，但近年來你我生疏了」、「我走我的路，不用你管」、「我做什麼我自己承擔」等。

受命法官詢問李犯案時內心想法時，李哽咽提到在康建生技被霸凌、遭欺負，所以才會在多年後，在案發當天中午想到前往犯案。

但法官質疑，李在回答犯案動機時，都提到自己是被欺負、霸凌才犯案，卻仍沒有正視自己的問題有無解決，法官也問「如果有機會重新選擇的話，會反省自己嗎」、「一殺再殺的感受如何」。

李的律師劉繼蔚提出異議，認為法官在準備程序中的詢問，已進入實質審理階段，要求李保持緘默權，李沒有再回答，不過法官當庭駁回律師異議，強調是給李為己說明有利證據的機會。

被害人的委任律師黃靖閔則提到，李開庭時仍在強調是如何遭被害人害到家破人亡，但實際上家破人亡的是賴敏男一家，賴迄今仍在安養院內，狀況不佳，希望法院能夠速審速結，不要讓審理的延宕，造成被害人家屬「二度傷害」。