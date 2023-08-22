向法官張詠惠求償200萬元 彭文正二審仍敗訴

媒體人彭文正對蔡總統提起確認博士論文不存在之訴，一審敗訴，高院發回更審，北院由相同法官審理。彭文正向法官求償200萬元，一審判彭文正敗訴。高院今天仍判彭文正敗訴。

彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」，一審台北地方法院認定，彭文正僅就總統蔡英文是否取得博士學位的事實請求確認，而非請求確認法律關係，不符民事訴訟法要件，予以駁回。彭文正不服，提起上訴。

台灣高等法院將原判決廢棄，發回台北地院更審。北院更一審重新分案，仍由一審的法官張詠惠為受命法官。彭文正質疑判決遭政治干預，侵害他的訴訟權、名譽權，向張詠惠求償新台幣200萬元，並於三大報頭版刊登道歉啟事1日。

一審北院認為，張詠惠未因作出判決，或由台北地院依法公告及製發新聞稿，而犯任何職務上之罪經判決有罪確定，難認有故意隱匿彭文正確認利益的主張，而有故意違背應執行職務的錯誤，因要件不完備，因此判決彭文正敗訴。

案經彭文正上訴，二審由台灣高等法院審理。高院發布新聞稿指出，難認彭文正名譽因確認博士論文不存在之訴的判決內容受損，且台北地院依法公告判決內容，屬依法作為，不至於侵害彭文正的訴訟權、名譽權。

二審指出，就彭文正指控張詠惠提前洩密判決內容給媒體，經查相關判決新聞稿為台北地院公共事務室摘要重點製作，僅說明判決理由，文字用語無損及彭文正名譽，且媒體報導內容有無平衡、公平，與彭文正無涉，因此認為彭文正上訴無理由，仍判決彭文正敗訴。可上訴。