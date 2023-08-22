快訊

三星S Pen還有什麼神用途？星粉曝「可以拿來聞」：聞一次就難忘

福島電廠核廢水24日排放入海 我原能會說話了

倫敦地鐵愛無間隙：站內廣播跨越時空的愛情故事

向法官張詠惠求償200萬元 彭文正二審仍敗訴

中央社／ 台北22日電

媒體人彭文正對蔡總統提起確認博士論文不存在之訴，一審敗訴，高院發回更審，北院由相同法官審理。彭文正向法官求償200萬元，一審判彭文正敗訴。高院今天仍判彭文正敗訴。

彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」，一審台北地方法院認定，彭文正僅就總統蔡英文是否取得博士學位的事實請求確認，而非請求確認法律關係，不符民事訴訟法要件，予以駁回。彭文正不服，提起上訴。

台灣高等法院將原判決廢棄，發回台北地院更審。北院更一審重新分案，仍由一審的法官張詠惠為受命法官。彭文正質疑判決遭政治干預，侵害他的訴訟權、名譽權，向張詠惠求償新台幣200萬元，並於三大報頭版刊登道歉啟事1日。

一審北院認為，張詠惠未因作出判決，或由台北地院依法公告及製發新聞稿，而犯任何職務上之罪經判決有罪確定，難認有故意隱匿彭文正確認利益的主張，而有故意違背應執行職務的錯誤，因要件不完備，因此判決彭文正敗訴。

案經彭文正上訴，二審由台灣高等法院審理。高院發布新聞稿指出，難認彭文正名譽因確認博士論文不存在之訴的判決內容受損，且台北地院依法公告判決內容，屬依法作為，不至於侵害彭文正的訴訟權、名譽權。

二審指出，就彭文正指控張詠惠提前洩密判決內容給媒體，經查相關判決新聞稿為台北地院公共事務室摘要重點製作，僅說明判決理由，文字用語無損及彭文正名譽，且媒體報導內容有無平衡、公平，與彭文正無涉，因此認為彭文正上訴無理由，仍判決彭文正敗訴。可上訴。

蔡英文 台灣高等法院 民事訴訟

延伸閱讀

「肌肉男」名醫劉偉民被控切子宮、摘卵巢 刑事二審脫身

摸鳥取暖？63歲藝術家遭無照學生追撞竟性侵他 二審加重判刑

「論文門」彭文正要北院法官賠200萬敗訴 上訴再次踢鐵板

她騙重機車位出租詐2萬 加重詐欺罪「太重了」緩刑免關

相關新聞

「論文門」彭文正要北院法官賠200萬敗訴 上訴再次踢鐵板

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審彭敗訴，二審認為...

生氣女友太絕情 刪她社群軟體2000名粉絲 他慘賠36萬

何姓男子不滿女友提分手，闖進女友家中洩忿，搶走女友手機刪除3000張照片、竄改帳號密碼，再登入女友的社群軟體刪掉2000...

爆黃呂錦茹「拜託蕭景田賄選」? 鏡週刊和記者要賠10萬

國民黨台北市黨部主任委員黃呂錦茹被鏡週刊報導，知悉前國民黨中常委蕭景田替台北市議員林杏兒賄選，「錢是黃呂錦茹拜託蕭景田給...

他帶5把西瓜刀下跪道歉遭不領情 砍到前岳父失憶判關5年9月定讞

高雄市蔣姓男子離婚後不滿前妻聲請保護令，去年帶5把西瓜刀跑到前妻家砍人，前岳父出來保護愛女，被他砍到臟器外露，送醫後撿回...

涉洩漏黨主席及黨代表名單　民眾黨前秘書長機要不起訴

台灣民眾黨祕書長謝立功前陳姓機要，因擅自將該黨第二屆黨主席及黨員代表當選人名單」的PDF檔，轉發到LINE的「民眾黨黨員...

防止數位性暴力 民團：看到應檢舉

「哥也太帥，還要看更多」、「你是不是不喜歡我，不然怎麼都不願意拍照給我看」，網路上誘騙青少年性私密影像狀況泛濫！根據網路統計，數位性暴力事件諮詢於2022年已佔總案件數的5成。展翅基金會秘書長陳逸玲22日建議，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦