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婦人闖全聯硬要借廁所 被拒稱「尿在辦公室」還咬警察
台中孫姓婦人尿急到全聯福利中心借廁所被拒絕竟情緒失控，一度企圖強闖還揚言「尿在辦公室！」第6分局警員獲報到場處理要拉開孫，還反遭她狠咬一口造成右手肘4公分傷勢；法院考量孫坦承，又接連車禍、遭老公打，母患重病等情狀，依妨害公務罪判她拘役20日，可上訴。
檢警調查，孫婦（59歲）2022年10月8日下午到西屯區1間全聯福利中心向店經理借用廁所，但因該店家廁所不外借予以拒絕，雙方因此發生糾紛報警處理。
台中第6分局協和派出所周姓、卓姓警員到場後，也向孫婦告知因店家廁所不外借，未料孫卻強行推開店內辦公室闖入，並揚言「要尿在辦公室」，經周員拉住她並打算架離現場時，孫竟失控張嘴狠咬了周員的右手肘，造成他有4公分傷痕。
警方隨即依妨害公務罪嫌逮捕周婦，檢方訊時孫坦承因借廁所一事和店家爭執、與警方衝突，全聯店經理也指證歷歷，並提出店內監視器佐證，周姓警員被咬傷右手肘部分也有醫院驗傷證明，檢方偵結依妨害公務罪嫌起訴她。
法院審酌，周婦僅因向全聯借廁所被拒，警方到場處理後還執意要進入辦公室，還揚言要尿在辦公室，被警員制止就張嘴咬人，侵害警察執行職務嚴正性。
法院考量周婦職業收入，且今年2、3月間發生車禍，又遭先生毆打造成肋骨斷裂，入監執行後又因刷地不慎摔倒，目前已經沒有工作，母親罹患阿茲海默症等一切情狀，依妨害公務罪判她拘役20日，得易科罰金。
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