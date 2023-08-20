黃帝穎貼起訴書批高虹安說謊 新竹市府發言人：惡意解讀

新竹市長高虹安被控在立委任內涉詐領助理費新台幣46萬元。高虹安（圖）召開記者會進行說明。中央社 新竹市長高虹安14日被台北地檢署以涉嫌詐領助理費46萬元為由，依貪汙等罪名起訴。高虹安對此喊冤，強調公積金制度非由她所創，款項也都是由助理自由意志捐出，助理也都有工作事實。律師黃帝穎今在臉書秀出起訴書內容再批高虹安詐領助理加班費鐵證如山，新竹市府發言人施淑婷也回擊，有心人士不應為了帶風向，斷章取義、惡意片面解讀。

高虹安日前因涉貪案被起訴後，明顯減少公開行程，但前幾天特地北上接受電視台政論節目專訪談論官司，強調公積金制度非由她所創，款項也都是由助理自由意志捐出；至於帳目裡頭有「委員」的項目，為助理先行代墊，自己有還款回墊，並解釋可能助理請款後沒有刪掉該帳目或是沒來請款，重申自己絕無不法意圖。

不過近來又有媒體報導許多起訴書細節與證據清單內容，包含當時高虹安國會辦公室行政主任黃惠玟私LINE其他助理對話、國會辦公室主任陳奐宇偵查自白，以及永齡基金會與歷久公司簽約，每月付歷久10萬元服務費聘請助理等細節，再度引發話題。

黃帝穎今天也在臉書發文，指出高虹安接受媒體採訪時，強調只要助理有實質工作和加班的行為，就可依法請領助理費，不能因為助理事後回捐辦公室公積金，就否定助理沒有加班事實、故意詐領款項，但從起訴書中可以看到黃惠玟和助理吳達偉兩人提到加班費：「這項目不是實報實銷喔」、「都拿助理人頭領出，退現金」等，足以顯見高虹安詐領助理加班費鐵證如山。