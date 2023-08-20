老董遺產「不想留給兒女」 死前送4658萬給伴他10年看護

高雄游姓傳產老董將4000萬送給看護，引起家人不滿，認為朱姓女看護是趁游男意識不清時取走存款，但法院認為游贈與時意識清楚，判朱女無罪。示意圖。圖／123RF 高雄游姓傳產老董請朱姓女子當看護，更與朱女譜出黃昏戀，2017年時游男癌末住院，朱女將他名下18筆定存單解約，將4658萬元轉入自己名下，游男過世後家屬不滿，認為朱女是趁游癌末意識不清時，取走大額存款，對她提告詐欺、偽造文書等罪，一、二審均判朱女2年徒刑，高雄高分院更一審卻大逆轉，認為游男過世前意識清楚，逆轉判朱女無罪。

判決指出，2006年起朱女擔任游男看護，後來兩人不僅同居，熱愛社交活動的游男，更時常帶著朱女出席各種社團活動，朱女也大方自稱是「游太太」，對外毫不避嫌。

2017年11月，游男因肺癌住院，他發現自己時日無多，擔心子女會因財產問題與朱女對薄公堂，找來律師當公證，當年11月15日，在醫院立下約定書，還向律師稱「不想留特留分給他的兒女」，授權朱女領走存款並將不動產移轉至朱女名下。

隔天朱女拿著游男的滿州鄉農會存簿、印章及保單，遠赴滿州鄉農會解約，再將解約後的4658萬元存款，從游男的帳戶轉入她的帳戶內。

後來農會行員起疑，向主管通報後再與游男家屬聯繫，更直接跑到醫院探視游男，發現游只能點頭微笑，面對行員問題沒辦法回答半句話。

朱女雖提出約定書，證明她有權代游處理財產，但農會仍要求朱女必須返還4658萬餘元款項，朱女也在行員探訪完游男後隔天，將款項全數轉回游的戶頭。

隔年1月22日游男癌末病逝，子女認為朱女企圖侵吞財產提告，朱女辯稱這18筆定存單的4658萬元，是游男要贈送給她，她才會跑到農會解約，存入自己的帳戶內，並沒有領出現金。

法院審理時，一、二審都認定游男並未將這18張定存單解約交給朱女，朱女未經游男授權，就將游男定存款項盜領一空，直到東窗事發後才將款項匯回，惡性重大，但考量游男生病後朱女都陪伴在旁，朱無前科等狀況，依偽造文書罪判刑2年。

案經最高法院審理後撤銷發回更審，高雄高分院更一審審理時，合議庭發現，游男家屬得知朱女轉移存款後，曾請周姓醫師診斷游男的意識狀況。但周姓醫師詢問游男是否將存款轉讓給朱女時，游還能病患口述知情，意識清楚且可清楚回應金錢數額，因此無法應子女要求開立無自制能力及意識不清的診斷書。

合議庭另根據律師、農會人員等人證詞，發現游在被農會人員詢問是否授權朱女解約定存時，還能對著農會主任等人微笑、點頭，甚至戴起眼鏡看一看定存單，未積極表達拒絕或否定情。

合議庭認為，依據律師、農會職員、周姓醫師等人說法，本於「無罪推定」、「罪疑唯輕」原則，因全案不能證明朱女犯罪，原審判決有誤，逆轉改判無罪。至於是否發生民法上贈與效力，則不是刑事判決應審究的事項。