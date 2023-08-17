滯台近4年...向心夫婦涉國安法共諜案 台高檢不起訴確定

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，因王立強共諜案被依涉犯國安法遭檢方偵辦，歷經台北地檢署兩度不起訴，台高檢經自為偵查，今駁回北檢再議，全案不起訴確定，讓向心夫婦擺脫滯台近4年來的共諜汙名。

全案被告除向心、龔青外，香港鳳凰新聞社台灣分社社長蘇錦龍也同樣獲不起訴確定；同樣涉案的臉書社團「2020韓國瑜總統後援會」經營者王強華，則因死亡獲檢方簽結。

2020總統大選前，王立強向澳洲媒體自爆共諜分身，還說自己向心情報網的下線，檢調因此在桃園機場將向心夫婦攔下，不准其離境，並以涉犯國安法發展組織罪為由限制兩人出境。

北檢偵查期間，曾向澳洲提出司法互助未果，也查無向心夫婦其餘事證，2021年11月12日將向心夫婦等6人處分不起訴。全案經台高檢再議，蘇劍鋒、林旭2名租客不起訴確定，將向心、龔青、蘇錦龍、王強華4人部分發回續查，北檢仍於今年5月10日二度不起訴。