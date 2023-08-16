蘿莉塔指李沐晴「吃別人的男友和老公」 判賠10萬元確定
藝人蘿莉塔（本名李晨菲）在臉書留言指藝人李沐晴「吃別人老公」被控加重誹謗罪，刑事判刑2月得易科罰金定讞；民事部分，李沐晴要求蘿莉塔賠償200萬元，台北地方法院判蘿莉塔應賠償10萬元，台灣高等法院今駁回上訴確定。
蘿莉塔見臉書帳號「Alison WaWa Liu」2020年6月26日刊登辱罵李沐晴的文章後，用自己臉書帳號「Lolita Lee」留言回覆「因為她已經吃別人男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊哈哈哈哈」。
北院民事庭開庭時，蘿莉塔挺孕肚現身，認為刑事法官判決是錯誤的，說自己無罪，且懷疑李沐晴提出醫療證據是假的，並指控李沐晴在說謊，起初強調自己藝人、公眾人物才求償200萬元賠償金，但開庭後又改口稱自己不是藝人，只是一般民眾，「她如果不是藝人，憑什麼求償200萬元賠償金？」
蘿莉塔指出，李沐晴的臉書對話紀錄中，曾回應男方「one rule for me。no girlfriend」，這不是一個正常有婚姻關係的人應該回的話，表示對李沐晴而言，只要沒有女友就可以和男方進行不軌關係，證明兩人有約砲、不軌。
李沐晴曾到法庭旁聽，庭後稱蘿莉塔「妄想症很嚴重」，希望法院還她清白，也希望讓大眾知道不要隨便講話汙辱別人。
北院指出，「因為她已經吃別人的男友＆老公很多次，她也該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊哈哈哈」這段留言，是指摘李沐晴私密的男女交往關係、暗指與李女性生活相關，不法侵害李女名譽、造成她心理創傷，衡量雙方學歷、經歷與經濟狀況，精神慰撫金數額10萬元妥適。案經上訴，高院民事庭認同一審見解，駁回確定。
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