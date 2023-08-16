調查局1年弄丟2次筆錄 他帶回家藏近半年被搜索才曝光

調查局南機站2021年9月爆出弄丟證人筆錄，當事人還向立委通風報信，為此前調查局長呂文忠備詢致歉說出「人多必有白癡」；未料同年4月中機站筆錄也遭竊，曾姓不動產營業員涉銀行法赴詢竟偷走筆錄，隔了近半年另案被警方搜索才曝光，法院一、二審都依妨害公務罪判他3月，全案確定。

檢警調查，曾男（39歲）2021年4月15日至調查局中機站接受詢問時，桌上有調查官製作詢問筆錄初稿，下午4點多曾趁著對方不注意，連同筆錄初稿、提示資料放入隨身提袋內偷走；後因台中第5分局查辦另案，同年9月29日搜索曾男住家意外發現並通知調查局，全案由北機站移送偵辦。

台中地檢署以曾男同時犯隱匿公務員職務上掌管物品、竊盜等罪嫌，2罪想像競合，從重依竊盜罪嫌將向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院一審簡易庭時，曾男坦承將筆錄、提示資料帶走，但辯稱自己當時精神恍惚，吃藥時不慎將藥袋放在筆錄草稿上，才順手將藥袋、筆錄草稿一同收起，還說「不知道這不能拿」，他以為只有蓋手印的筆錄不能拿。

一審勘驗中機站監視器，發現曾男刻意將藥袋從右側左放到筆錄上，再連同一起收進提袋內，過程連貫僅6秒，顯非誤放而有故意以藥袋遮掩一併取走。

一審審酌，曾竊取調查局筆錄，對公務文書、財產保管有傷害，侵害公務單位職務嚴正性，同時犯妨害公務、竊盜，而檢察官誤認從重論竊盜罪，應是從重論妨害公務才對，依隱匿公務員職務上掌管之文書判曾男3月徒刑，得易科罰金。

陳男不服上訴，仍否認辯稱做筆錄前有服用自律神經放鬆的要，整個人昏昏沈沈，當天做筆錄時間很長，他很疲憊、精神狀況不佳，當下不知將筆錄帶走回家才發現，並非故意將筆錄初稿帶走。

台中地院二審合議庭再勘驗監視器，仍認為曾是故意偷筆錄，且一般人若發現不慎誤拿他人物品，理應立即主動歸還，但曾卻稱，回家整理包包發現筆錄就放置廢紙回收抽屜，他當下心情不好也忙「不知如何處理」，沒有聯絡調查人員。

二審認為，全案發生至被查獲長達5個多月，曾完全沒歸還筆錄，顯見他帶走目的是為據為己有，主觀上有竊盜犯意，不採信其辯詞，駁回其訴，全案確定。