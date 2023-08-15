快訊

獨／Me too蔣萬安嚴懲拔官 公園處長因駐衛警性騷調職

李玟老公被爆偷吃小三3年 大動作丟3證據撇渣男罵名！

「棋界宋慧喬」控被性騷擾+霸凌「紅面棋王」周俊勳回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳椒華控告鏡電視7名股東 涉向NCC提不實切書結及回函觸法

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

時代力量立委陳椒華（左）。記者房荷庭／攝影
時代力量立委陳椒華（左）。記者房荷庭／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）通過鏡電視上架86台，NCC要求鏡電視八大股東切結不賣股，不找人頭，時代力量立委陳椒華指出，鏡電視股東陳泰銘承認賣股，NCC卻不敢查清楚鏡電視股東金流，今赴台北地檢署告發鏡電視7名股東不實切結，涉犯使刑法公務員登載不實等罪。

根據公開資料，鏡電視八大股東包括國巨董事長陳泰銘、甲山林董事長祝文宇、皇普建設董事長蘇永平、翰林育成股份有限公司、麗綺開發負責人朱劭華、英業達創辦人葉國一、鏡週刊社長裴偉、穩懋半導體董事長陳進財。

陳椒華指出，祝文宇、蘇永平為人頭股東，而陳泰銘、陳致遠、葉國一及陳進財等4人在2022年10月前後，就已賣掉鏡電視持股，但是他們卻多次向NCC提出不實切結書與回函，表明他們仍是鏡電視股東，涉犯刑法第214條使公務員登載不實罪嫌；另外，陳泰銘、陳致遠、葉國一及陳進財等人，透過裴偉帳戶進行股權買賣，涉犯稅捐稽徵法和洗錢防制法罪嫌。

NCC今年6月底通過鏡電視上架86台，要求鏡電視八大股東切結不賣股，不找人頭。NCC上週一表示，已在7月底收到鏡電視全體股東切結聲明，鏡電視董監事變更程序已經完成。

陳椒華表示，告發鏡電視人頭代持股東犯罪，本應是NCC主委陳耀祥該做的事，公務員在職務上發現違法行為，依法就應告發移送，但在鏡電視一案，陳耀祥怠忽職守，NCC仍然不知調查這些虛偽不實切結的行為、不願調查人頭股東代持股份的違法行為，僅以新聞稿表示「目前已收到該公司全體股東的切結聲明」。

陳椒華持告發狀指出，裴偉、陳泰銘、陳致遠、蘇永平、祝文宇、葉國一、陳進財等七人的犯罪事實跟證據，包含錄音檔、錄音譯文、NCC 的委員會議紀錄等均已整理在內，將呈送給檢察官。

鏡電視 NCC 陳椒華

延伸閱讀

陳椒華指台南洋香瓜產地恐遭汙染 市府：與事實有出入

影／再批張子敬縱容性騷慣犯 陳椒華籲政院收回金馨獎

陳椒華批張子敬包庇性騷慣犯 陳建仁應收回金馨獎甲等

影／美商公司關廠留農地廢棄物？陳椒華呼籲農業部介入處理

相關新聞

陳椒華控告鏡電視7名股東 涉向NCC提不實切書結及回函觸法

國家通訊傳播委員會（NCC）通過鏡電視上架86台，NCC要求鏡電視八大股東切結不賣股，不找人頭，時代力量立委陳椒華指出，...

丈夫寧可和熟齡女「滾床」 知名旅行社女經理崩潰獲賠50萬

知名旅行社一名女經理12年前安排林姓女導遊跟著自己的丈夫學習帶團經驗，未料林女和丈夫竟如乾柴烈火，背著她共同出遊、發生性...

連身條款合憲 35死囚翻盤失敗

卅五名死囚主張更二審上訴最高法院後都由同一法官審理，質疑最高法院分案實施要點俗稱「連身條款」和刑事訴訟法等規定違憲，聲請...

大陸男子花5小時游泳偷渡金門 上岸就被逮遭判刑4月

金門與大陸僅有一水之隔，6月有名大陸籍盛姓男子，企圖利用夜間從廈門偷渡到金門，且僅穿著救生衣及救生棒就泳渡，5小時後於金...

麵包師性侵殺害女大生判關20年 聲請釋憲差1票仍不受理

麵包師呂金鎧被控犯下性侵殺害范姓女大學生命案，官司纏訟10多年，更六審判刑20年徒刑定讞，他雖一路喊冤，但不想再受官司折...

台中女警3天破4詐欺案 警友辦事處頒獎表揚

台中市霧峰警分局近日屢破大案，除了偵查隊與霧峰派出所共同偵破泰達幣詐欺案，該案詐騙金額超過兩千萬元，女警何孟芝也在連續3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦