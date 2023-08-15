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丈夫寧可和熟齡女「滾床」 知名旅行社女經理崩潰獲賠50萬

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丈夫寧可和熟齡女「滾床」 知名旅行社女經理崩潰獲賠50萬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

知名旅行社一名女經理12年前安排林姓女導遊跟著自己的丈夫學習帶團經驗，未料林女和丈夫竟如乾柴烈火，背著她共同出遊、發生性關係，女經理直到去年9月在家休息時，意外從丈夫的手機裡發現他和林女的親密照與對話紀錄，才知遭背叛。女經理提告求償150萬元，新北地方法院判林女賠償50萬元，林女上訴，台灣高等法院駁回確定。

女經理和從事導遊工作的吳姓丈夫2007年結婚，原本兩人都在同一家公司上班，但2012年間吳跳槽到其他旅行社。林女在2011年間因工作關係而結識吳姓夫妻，她主動表示想和吳學習導遊帶團經驗，女經理認為她有心學習，也相信丈夫對家庭的忠誠，對他們的互動毫無戒心。

去年9月11日，女經理在家休息時，意外從丈夫的手機發現姦情，吳坦承和林女已交往了7、8年，只要兩人帶團在外，有碰面機會、性交，次數多到數不清。女經理因身心受打擊，導致焦慮、憂鬱情緒等綜合障礙症，因此求償150萬元。

林女不否認和吳交往，但表示沒有交往「7、8年」那麼久，並表示女經理無法證明她有與吳發生性關係。因女經理提出的對話紀錄裡有「小三」、「過夜」、「滾床」等字眼，且她多次質問丈夫為何寧願與年紀較大的女人發生性關係時，吳始終只有不斷認錯、卻沒否認，新北地院認定林女破壞女經理的婚姻，判她賠償50萬元。

林女不甘心，上訴高院民事庭，強調未與吳發生性關係，且女經理的索討的精神慰撫金過高。高院認為林女與吳不時互傳「抱抱、親親、愛妳、泡湯、滾床」等親密簡訊，且她明明知道有妻子，還屢屢結伴出遊、泡溫泉，已非一般人所能容忍，駁回她上訴。

林姓女導遊介入提拔她的旅行社女經理與她丈夫的感情，女經理提告求償，台灣高等法院判林女賠償50萬元確定。示意圖。記者林澔一／攝影
林姓女導遊介入提拔她的旅行社女經理與她丈夫的感情，女經理提告求償，台灣高等法院判林女賠償50萬元確定。示意圖。記者林澔一／攝影

丈夫 導遊 新北

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