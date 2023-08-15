連身條款合憲 35死囚翻盤失敗

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，憲法法庭已宣示「更二審連身條款」與「重大刑案連身條款」合憲，意即確定所聲請釋憲的30多件判決死刑案件，程序皆為合法，沒有違憲疑慮，請民進黨政府不要再為不執行死刑找理由。圖／報系資料照 卅五名死囚主張更二審上訴最高法院後都由同一法官審理，質疑最高法院分案實施要點俗稱「連身條款」和刑事訴訟法等規定違憲，聲請解釋、補充司法院釋字第一七八號解釋。憲法法庭昨認定連身規定未違反憲法保障訴訟權意旨，判合憲。

不過憲法法庭認為法官於再審或非常上訴程序應自行迴避，不得參與審判，刑事訴訟法未明文規定，相關機關二年內應修法。

本號判決共併五十二案審理，只有犯詐欺的郭泰慶、傷害父親致死的黃志豪，因聲請再審法官是作成確定判決法官，憲法法庭指郭可請求檢察總長提起非常上訴，另廢棄最高法院對黃的刑事裁定、發回。其餘聲請人請求駁回，卅五名死囚無法由判決獲得救濟。

最高法院分案實施要點規定「案件經二次發回更審，再上訴第三審（更二連身條款）」及「重大刑事案件發回更審再行上訴案件（重大連身條款）」應由原同一承審法官審理，卅八名關押死囚有卅五人質疑造成審判不公。

憲法法庭指出，刑事訴訟法第十七條第八款規定「法官曾參與前審之裁判」，應自行迴避、不得執行職務，指的是法官就同一案件的審級救濟程序「曾參與下級審之裁判」，不包括「曾參與發回更審前同審級法院之裁判」。釋字第一七八號「刑事訴訟法第十七條第八款所稱推事曾參與前審之裁判，係指同一推事，就同一案件，曾參與下級審之裁判而言。」的解釋，也不必補充或變更。

憲法法庭指出，無論是「更二連身」或「重大連身」條款，符合事前訂定、一般適用要求，且有助提升裁判效率、促進終審法院統一裁判見解。更二連身條款在案件的前三次上訴，都是以電腦隨機分案決定承審法官，重大連身條款案件也至少在第一次上訴第三審時隨機分案，符合法定法官原則。