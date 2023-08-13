小小警察萌翻 學童體驗警察工作、模擬採指紋

台灣新世代關懷協會、台中市政府警察局、立委江啟臣服務處等單位今天舉辦「啟動小小超級警察」活動，上百名小學生參加，穿上警察制服，開著小小警車，學習婦幼安全，體驗警察工作。

台灣新世代關懷協會榮譽理事長暨立法委員江啟臣表示，這是台灣新世代關懷協會在暑假期間舉辦的第二場營隊，希望藉由場域體驗的方式，給孩子從參與中學習，也能體會警察在執勤時的辛勞。

台灣新世代關懷協會暑期間總會舉辦各類的活動，小小消防員與小小警察體驗，常在網路開放報名不久後就額滿，希望主辦單位能夠多些名額。

今天的小小警察營內容豐富，小學生穿警察制服體驗、婦幼安全宣導，也可開著小小警車學習交通規則以及與重型警用機車拍照，還有學習如何使用鑑識設備採集指紋。