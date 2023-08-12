越南茶包裝成阿里山茶 狠撈2400萬台中茶行夫妻判1年半

台中福氣茶葉詹姓負責人曾多次獲阿里山春茶獎項，卻和吳姓妻子從越南進口低價、劣質茶葉，包裝成台灣阿里山茶，成本最低1斤146元竟賣到1500元，經農委會抽驗才曝光；台中地院審理後依共同犯販賣假冒食品罪判詹男、吳女各1年6月、1年3月徒刑，不法所得2429萬元沒收，可上訴。

台中地檢起訴指出，詹男（49歲）、吳女（44歲）經營福氣茶葉行，2人為降低成本牟利，2018年1月起向某企業設以每斤（600公克）146元至260元不等買入越南茶葉，自行和員工分裝成2兩（75公克）、4兩（150公克）、8兩（300公克）及1斤的包裝。

詹、吳明知內容物為越南茶，卻裝入印有「臻藏阿里山高山茶」、「台灣茶選杉林溪龍鳳峽高山茶」、「阿里山特色茶」、「凍頂烏龍茶」、「台灣阿里山茶」及「阿里山高山茶等」等標示茶葉產地為「台灣」的公版包裝並對外販售。

檢方查出，詹、吳對外賣越南茶，卻稱品項是台灣茶，以每斤800元至1500元售出，至2022年6月22日被查獲為止，不法獲利2000多萬元；後經農委會農糧署中區分署派員到福氣公司買「臻藏阿里山高山茶」做產地鑑別發現根本是「境外茶」。

檢方去年6月22日搜索，扣得上千包茶葉、銷售明細，且全數經鑑定都是「境外茶」；檢方訊時，詹、吳大致坦承，表示有向賣竟外茶廠商進貨，價格比較便宜。也有消費者出面指證，表示誤信福氣茶葉賣台灣茶，害他們買到越南茶。