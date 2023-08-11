親友團開簡餐店欠勞健保160萬元 老闆清償計畫辦分期

屏東縣某複合式餐飲店，先前因疫情影響生意造成虧損，加上餐飲業所需聘僱員工人數眾多，從2019年起累欠勞健保費高達160萬餘元，每年都有案件被移送至法務部行政執行署屏東分署執行，屏東分署表示，通知所有合夥人一起到場報告，簡餐店老闆立馬協商清償計畫辦分期繳納。

屏東分署表示，受理此案後，曾扣押義務人存款及應收帳款，義務人視營收狀況不定時繳納部分款項，執行人員持續追查義務人財產狀況。隨疫情趨緩，餐飲業復甦，執行人員評估義務人應有能力繳納，由於簡餐店是老闆與其他三名親友合夥開設，分署通知負責人與其他出資的親友，一起到場報告簡餐店的資產狀況。

老闆接到公文後，趕緊向承辦書記官表示，親友團僅是單純借錢給她開業，當初想把簡餐店的股份與他們分享，才列為登記合夥人，所有的責任願一人承擔，她在外縣市加盟的連鎖茶飲店亦有欠費移送其他分署執行中。

這名老闆與執行人員討論後提出清償計畫，慮及手搖杯與餐飲業有淡旺季，協商時分署同意她依照淡旺季而酌予在不同月有不同的分期還款金額，義務人當場繳納10萬元。老闆現階段正常繳款，分署期待義務人在分期的寬緩執行中穩定營運，有機會進而提早清償，以免增加滯納金以及利息等支出。

屏東分署提醒，若業者因颱風、天災、周轉或疫情等因素，有經濟上困難無法一次繳納，可向執行人員說明並提出相關文件後辦理分期。