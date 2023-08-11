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誣指紀淑如小三 檢舉人二審逆轉改無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄兩線二星警官紀淑如(左)被何姓女子亂指控，一審何女被依誣告罪判刑，但二審逆轉無罪。 圖／本報資料照片
高雄兩線二星警官紀淑如(左)被何姓女子亂指控，一審何女被依誣告罪判刑，但二審逆轉無罪。 圖／本報資料照片
獲雪梨奧運跆拳道銅牌的二線二星警官紀淑如，被何姓女子投訴介入何女與龔姓名醫的感情，紀淑如認為指控不實，民事求償一百萬元，法院判何女應賠廿萬元；刑事部分何女被依誣告罪判刑四月，不得易科罰金，公然侮辱罪部分則處罰金六千元。何女上訴，高雄高分院就誣告部分改判無罪，其他則駁回。

判決指出，何女前年八月六日、十二日接連致電至高雄市刑大督察組等單位，指控紀淑如在診所看診時，誘拐她的丈夫「王醫師（實指龔姓名醫）」，每次回診時都會貼心送餐給「王醫師」，還指紀女與其他刑警對她不當盤查。

事後何女在龔的診所撞見紀淑如，飆罵「妳到處拐人家的老公」，紀女無端遭何女指控，提告公然侮辱。何女致電至市刑大指控紀淑如介入感情部分，經過督察組調查，發現何女所稱並非事實而簽結。

高雄地院審理時，何女辯稱她打電話到市刑大檢舉，是希望刑大勸說紀淑如「不要介入別人感情」，並不是要害她受懲戒處分，被控侮辱部分，她解釋是講「神明說睡人家老公不得好死」，未指名道姓。

法官認為，龔並非何女配偶，何卻打電話去高雄市刑大誣指紀淑如介入人家感情，害紀女被調查，有受懲處風險，認定何女構成誣告，判刑四月，不得易科罰金，公然侮辱罪部分則處罰金六千元。

何女上訴，高雄高分院仍認定何女構成公然侮辱罪，此部分駁回確定。二審認為市刑大督察組並非公務人員懲戒的主管機關，何女指控部分，與誣告罪「向該管公務員誣告」構成要件不合，逆轉判她無罪，此部分檢方可上訴。

公然侮辱 醫師 高雄市

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