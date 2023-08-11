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遭認定為國民黨附隨組織禁處分財產 救總行政訴訟敗訴

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

中華救助總會被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，禁止處分約五億元現金、八點六億元不動產，救總認為黨產會處分違法，提行政訴訟請求撤銷。台北高等行政法院認為救總脫離國民黨控制時，不曾與國民黨進行結算，顯然沒有以相當對價轉讓，昨判救總敗訴。

黨產會認為解嚴且終止動員戡亂時期後，國民黨與救總的控制關係逐漸轉變，但救總保留過去黨國體制累積的財產，並受國民黨實質控制人事、財務及業務經營，且沒有以相當對價轉讓，脫離國民黨實質控制，二○二○年九月間認定救總為國民黨附隨組織，禁止處分財產。

救總不服處分，提行政訴訟，北高行認為黨產條例僅規範黨產會處分應經聽證，而黨產會已踐行聽證程序，不論委員會成員是否均出席聽證，或成員是否有所更易，或斟酌聽證紀錄以外的證據作成處分，均無礙適法性。

北高行指出，救總是時任國民黨總裁蔣中正指示中央成員籌備成立，時任救總理事長谷正綱除須向蔣中正報告外，對選任理監事成員更負有糾正、除名之責，可見救總人事受國民黨實質控制。

北高行認為依歷來會議紀錄，國民黨中央委員會多次對救總指派業務或表示意見，可看出救總是從屬於國民黨的工作組織。

因為救總人事任免、財務運作及業務經營，都是由國民黨依意志決定，北高行認為具有實質支配關係；然而，我國解嚴、終止動員戡亂時期，直至二○○○年政黨輪替，國家體制逐漸回歸自由民主憲政秩序，弱化國民黨對救總支配、管領力，應可認救總二○○一、二○○二年間已經脫離國民黨實質控制。

判決指出，救總雖是公益目的社團，仍有可能實質擁有不當取得財產，屬於黨產條例所稱的附隨組織。

國民黨 黨產會 財產

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