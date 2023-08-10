新北前副議長陳文治又出事 涉詐領上百萬助理費被搜索

新北市民進黨前副議長陳文治因涉嫌向拆除大隊關說，被新北地檢署依圖利罪起訴，案件正在新北地方法院偵辦中。今天又傳陳文治因在擔任二十餘年舊台北縣、新北市議員期間利用人頭詐領助理費上百萬，新北地檢署今指揮法務部調查局新北市調查處搜索其住所等六個地點，通知陳文治等8名被告、4名證人到案說明，目前正由檢方複訊中，全案朝違反貪汙治罪條例、偽造文書罪起訴。

檢調調查，陳文治在擔任舊台北縣、新北市議員共二十餘年間，利用親友當人頭，向新北市政府詐領助理費，金額高達上百萬被民眾檢舉，新北地檢署黑金專組檢察官黃佳彥掌握情資，今天指揮市調處兵分六路搜索陳文治住所等六處，並通知陳文治等8名被告、4名證人到案說明，目前正在複訊中。