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新法上路有效！酒駕當場扣牌2年 桃園酒駕事故少2成
為了持續遏止酒駕行為，6月30日起新法上路，只要駕駛酒駕，不管是否為車主，酒駕的車輛牌照一律吊扣2年；對此新法實施1個月，桃園市警察局交通警察大隊統計，截至7月31日止，酒駕事故相較去年同期減少20.4%，確有成效。
道路交通管理處罰條例修正，6月30日正式上路，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克違規標準以上，需當場拆卸汽機車牌照，移置保管。此外，駕駛人酒駕時，如酒精濃度超過0.25mg/l以上，警方會將車輛當場拆車牌扣牌，移置保管後免付繳納罰款收據領回，需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上。
只要駕駛酒駕、毒駕、拒絕酒測，不管是否為車主，酒駕的車輛牌照將一律吊扣2年，就算車主不知情，也一樣要罰；另車主明知駕駛人酒駕而不禁止，比照酒駕初犯同罰鍰及吊扣車牌2年，依目前法規沒有替代罰則可代執行，車輛轉賣等過戶行為，仍會繼續執行吊扣無法規避罰則。
桃園市警局交通警察大隊統計，今年6月30日至7月31日員警取締酒後駕車件數710件，相較去年同期取締件數744件，減少34件，減少4.5%，酒後駕車交通事故發生39件，相較去年同期發生49件，減少10件，減少20.4%，顯見修法後酒駕行為確有降低。
維護民眾交通安全，警方呼籲民眾喝酒後如果有行車需求，務必指定駕駛、改搭計程車或使用酒後代駕服務，以維護自身及其他用路人安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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