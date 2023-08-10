酒測未超標！屏東男酒駕遭攔檢 法官審酌這原因仍罰他

陳姓男子日前於屏東喝酒後，僅隔10分鐘逕自開車前往高雄，約一個多小時後，陳與前方車輛發生追撞事故，所幸無人受傷，雖經酒測，陳酒精濃度每公升0.19毫克，但陳滿身酒氣幾近意識模糊，法官審酌他當時已呈現明顯不能安全駕駛狀態，且已是累犯，將他判刑4月，併科罰金2萬元。

判決書指出，上月7日下午4時許，陳男先於屏東縣東港碼頭附近車上飲酒，陳即使自知酒精會讓注意力無法集中且有反應力降低等現象，仍在10分鐘後開車上路，而當天下午5時34分許，陳男行經高雄時，不慎失控追撞前車。

當時，警依法測得陳吐氣所含酒精濃度，達每公升0.19毫克，且陳出現意識模糊，注意力無法集中、酒容、酒氣、步行時左右搖晃，腳步不穩、手腳部顫抖，身體無法保持平衡、直線時身體向右偏、右腳站立平衡時，身體搖晃抖動等酒醉不能安全駕駛情況。

對於酒後上路，陳男坦承不諱，但他酒測值未達每公升0.25毫克，仍因酒駕肇事，且有其他情事可證實當下他不能安全駕駛，此外，經查陳男近5年間曾因酒駕經台南地院判刑確定，依法成立累犯等情事，而10年內，4度因酒駕遭台南地院判刑。

法院考量陳男心存僥倖執意酒後駕車上路，罔顧公眾安全，但因陳男酒測值達每公升0.19毫克，並坦承犯行，兼衡陳男經濟狀況貧寒等情狀，量處他判刑4月，併科罰金2萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以一日千元折算。