收錢幫廠商加速估驗 台南市府員工繳回賄款又捐公益獲緩刑

台南市府水利局雨水下水道工程科蘇姓約用人員，2019、2020年間涉向得標廠商索賄，協助加速廠商領得估驗款，前後收賄15次、48萬元，他已繳回犯罪所得且已離職。台南地院下午宣判，認他不違背職務收受賄賂罪處1年9月，又犯幫助逃漏稅捐罪應執行3月，緩刑5年，向公庫支付36萬元。

檢調調查，蘇自2014年10月30日起擔任水利局雨水下水道工程科約用人員，負責承辦三爺溪流域的水利新建、改善、維護、疏濬清淤等工程，招標、施工履約管理、施工查核、估驗、驗收請款等採購工作。

而陳姓廠商分別於2019年12月24日、2020年9月7日各以1億2920萬元、1億4790萬元得標水利局辦理的五工區、六工區採購案，工程承辦人均為蘇。蘇要求擔任陳，於每期估驗款核撥後，須交付賄款，作為他協助該公司加速領得估驗款的對價，前後共計收受賄款15次，總計48萬元。

此外，蘇前往汽修及汽車營業所消費後，向不知情營業人員工告知其統一編號，再以發票銷售額5%作為代價，販售其個人消費發票共7張給陳，共計19萬3738元，供該公司充當進項憑證用以扣抵銷項金額，幫助逃漏營業相關稅捐，蘇也因而獲利9686元。

案發後，蘇男轉業從事汽車材料業務員，他坦承犯罪，指自己一時失慮而犯罪，深深感到悔悟。他懇求法官指妻子為此擔憂而身體狀況不佳，同住丈母娘也因病需要他照料，希望法官給他一次改過自新的機會，「我真的不會再犯錯了」。