爆前夫精子少被訴違反個資 眼科美女醫師黃宥嘉開庭嗆檢察官

美女眼科醫師黃宥嘉與陳姓前夫離婚，揭露前夫精子少不孕的個資、前夫保單受益人陳母的名字，依個資法起訴。台北地院今天開庭，檢方認為，黃女只有眼科專業卻稱因為公益談婦科在狡辯，黃女則嗆「那檢察官就可以探討不孕症嗎？」

黃宥嘉曾嫁給通緝犯陳由豪家族的後代，2017年與前夫離婚，檢方2022年1月起訴黃女違反個資法；黃女審判過程中，拒絕與前夫和解，自始否認犯罪，合議庭今天開庭讓檢辯辯論，近期宣判。

2021年2月，黃宥嘉在東森電視節目透露陳姓前夫的醫療檢驗結果，另連名帶姓說出前夫保單受益人即她前婆婆的名字，前夫家不滿黃女將個人資料公諸於世，提告違反個資法，檢方起訴黃女。

今天開庭時，檢察官表示，黃宥嘉2021年11月2日在偵查中即表明去長庚醫院不孕中心檢查，醫生告訴她前夫的精子量少，她轉告前夫時，前夫還稱不相信、要再去別家看診，黃女如今卻聲稱不知道前夫的問題，根本是狡辯之詞。

檢察官說，黃宥嘉不具備婦產科的專業知識，卻辯稱談不孕是醫學探討、不在指摘個案，且內容與公共利益有關，「全是掰出來的謊話」；檢方說，黃宥嘉對外稱看到前夫桌上100萬元美金的保單受益人名字，又稱前大姑住泰國、回國住娘家，指摘的都是個資，請法官依法論科。

黃宥嘉反嗆檢察官說，一般人看診與醫生看診不同，她是長庚醫學院畢業，「我婦產科還考82分」，當不孕中心醫生建議她作試管時，就知道前夫精子有問題，「如果眼科醫生不能探討不孕，那麼檢察官就可以探討不孕嗎？」還說「這樣會阻礙台灣的發展」。

黃女的辯護人說，所謂醫療個資是指醫事檢驗報告、處方簽等具體資料，黃女依經驗推論前夫精子量少之前，從未接觸過前夫的病歷。

黃女的辯護人說，網路上可輕易查知男性不孕就是精子少，加上黃女與前夫的公開離婚判決也有記載，黃女前婆婆的名字在另一份民事判決中曾揭露等，黃女不該當違反個資法罪刑。