城中城奪46命 縱火婦喊判太重 反問幹嘛急蓋公園

高雄城中城大火釀四十六死慘劇，涉嫌縱火的婦人黃格格目前在押。記者張議晨／攝影 高雄城中城大樓失火釀四十六死四十三傷慘劇，涉嫌縱火的婦人黃格格一審被判無期徒刑，昨天高雄高分院開辯論庭，黃女律師主張檢方證據力不足，再做「無罪」答辯；十多名出庭死者家屬，見到黃格格一度場面失控，主張應依殺人罪處死刑，合議庭完成科刑辯論，訂八月卅日宣判。

前年十月十四日凌晨二時許，黃格格與郭姓男友吵架，事後將點燃的淨香丟在一樓隔間沙發，釀成大火，檢方認定黃具故意犯意，依殺人、放火等罪起訴，但一審僅認構成放火罪，考量火警造成多人傷亡，重判無期徒刑，褫奪公權終身。

案件上訴二審，昨天召開辯論庭，約十多名死者家屬、受害人出庭，許多死者家屬帶著親友遺照在旁聽席入座，希望法官正視家屬心聲，判黃死刑。

黃辯護律師由法扶指派，律師主張檢方僅因黃格格最後離開隔間，就認定她涉嫌縱火，她縱火動機不足，檢方無法舉證火是黃格格所放，仍做「無罪」答辯，黃格格則一臉輕鬆，問題均由律師回應。

二審合議庭曾將黃格格送量刑鑑定，經台灣司法心理學會評估後，認黃有高度再犯、低度教化可能，但黃的辯護律師主張台灣司法心理學會專業力不足，請求再送凱旋醫院鑑定，未被合議庭採納。

法官最後詢問黃格格對科刑意見，黃卻脫口「城中城死了四十六人這麼快就拆掉，幹嘛急蓋公園」，被法官以「現在是問對科刑有沒有意見」打斷，黃格格最後表示「我覺得判太重」。

退庭時，被害人、家屬朝離去的黃格格破口大罵，狂譙「真想砍死她，罪責我來擔！」

檢方最後仍舉卷證資料，認為黃是故意縱火，盼法官依殺人罪判刑。