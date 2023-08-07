聽新聞
test
0:00 / 0:00
離婚協議涉洩漏個資 大S告汪小菲律師出庭
藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲前年離婚後，互槓風波不斷，汪小菲一度在網路上公開雙方離婚協議書，疑似未隱匿大S個資有洩漏之嫌，因此遭女方提告。台北地檢署原本今傳喚大S出庭，但最後僅有她律師現身。
據了解，北檢為釐清案情，原打算有意傳喚大S以告訴人身分出庭，並確認提告內容，但她最後仍未現身，僅由委任律師賴芳玉出庭，但律師對案情三緘其口。
大S與汪小菲離婚後，雙方經過短暫相安無事，後來開始各自透過網路隔空互嗆，最後為了汪小菲母親張蘭有關房貸、電費等事，鬧得不可開交。先是由大S出具房貸銀行帳戶往來紀錄，證明兩間房子都是她貸款購入，不料汪小菲竟在微博秀出2人離婚協議，及離婚後女方持續以男方信用卡購物的消費清單，其中揭露了不少女方個資全，大S因此對汪小菲提出違反個資法相關告訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言