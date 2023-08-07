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離婚協議涉洩漏個資 大S告汪小菲律師出庭

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲前年離婚後，互槓風波不斷，汪小菲一度在網路上公開雙方離婚協議書，疑似未隱匿大S個資有洩漏之嫌，因此遭女方提告。台北地檢署原本今傳喚大S出庭，但最後僅有她律師現身。

據了解，北檢為釐清案情，原打算有意傳喚大S以告訴人身分出庭，並確認提告內容，但她最後仍未現身，僅由委任律師賴芳玉出庭，但律師對案情三緘其口。

大S與汪小菲離婚後，雙方經過短暫相安無事，後來開始各自透過網路隔空互嗆，最後為了汪小菲母親張蘭有關房貸、電費等事，鬧得不可開交。先是由大S出具房貸銀行帳戶往來紀錄，證明兩間房子都是她貸款購入，不料汪小菲竟在微博秀出2人離婚協議，及離婚後女方持續以男方信用卡購物的消費清單，其中揭露了不少女方個資全，大S因此對汪小菲提出違反個資法相關告訴。

汪小菲涉嫌公布離婚協議書時涉洩漏前妻大S個資挨告，大S今由委任律師賴芳玉至北檢開庭。記者蔣永佑／攝影
汪小菲涉嫌公布離婚協議書時涉洩漏前妻大S個資挨告，大S今由委任律師賴芳玉至北檢開庭。記者蔣永佑／攝影

離婚 個資 律師

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