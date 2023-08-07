離婚協議涉洩漏個資 大S告汪小菲律師出庭

藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲前年離婚後，互槓風波不斷，汪小菲一度在網路上公開雙方離婚協議書，疑似未隱匿大S個資有洩漏之嫌，因此遭女方提告。台北地檢署原本今傳喚大S出庭，但最後僅有她律師現身。

據了解，北檢為釐清案情，原打算有意傳喚大S以告訴人身分出庭，並確認提告內容，但她最後仍未現身，僅由委任律師賴芳玉出庭，但律師對案情三緘其口。