網購名家廚刀變武士刀 彰化立委要開會請警再鑑定

彰化縣張姓廚師網購一把日本名家製作廚刀，被警方鑑定為武士刀，遭法院公告沒入。受理張姓廚師陳情的立法委員陳素月今天表示，服務處律師已幫張姓廚師提出抗告狀，她也會連繫其他立委在內政委員會請警政署檢討鑑定專業刀具和凶器的標準。

張姓廚師從事日本料理27年，自行開業14年，經常購買名家製作廚刀。去年9月他網購一把玄海正國鍛造的富士山水本燒廚刀，刀鞘由水野八雲製作，用途切刺身，郵遞進口被海關抽驗報警，送交鑑定是單刃開鋒的武士刀，桃園檢方聲請沒入獲准，張姓廚師非故意進口武士刀被判不起訴處分。

據了解，他被告知只要承認進口武士刀，補辦相關手續並每年向當地派出所報備即可領回刀具，但他認為分明就是廚刀卻要說謊，於情於法都不對，加以婉拒後向立法委員陳素月陳情。

陳素月表示，曾召開協調會，台北海關稱全案移送桃園地檢署已進入司法程序，刀具被沒入，張姓廚師獲判不起訴處分，如要解套必須回歸司法，她的服務處律師已為張姓廚師提出抗告，並要求重新鑑定刀具。