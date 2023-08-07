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影／司改六周年 民團檢討蔡政府任內司法改革六大不足

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導

「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」聚集21位各領域的團體，今天在立法院舉行記者會，盤點自2017司改國是會議結束至今的改革成績。

記者會中指出今年是蔡英文總統執政的最後一年，蔡總統任內所推動的司改項目及範圍雖為歷任總統之最，但關於「制定公益揭弊者保護法」、「堅實並提升第一審審判品質」、「設立司法科學委員會、提升鑑定品質」、「制定調解基本法」、「建立獨立之刑事冤案特別救濟制度」及「強化冤案受害人之名譽回復及社會復歸」等多項決議，從過去6年到現在仍處於「研議」階段，政府6年仍拿不出任何具體成果的重要改革，大大地拖累了整體的司政腳步，呼籲蔡政府應該正式回應、釐清施政拖延的責任，並用選前剩餘的時問亡羊補牢，盡速兌現司法改革承諾。

「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」聚集21位各領域的團體，今天在立法院舉行記者會，盤點自2017司改國是會議結束至今的改革成績，指出蔡總統任內所推動的司改仍有不足，盡速兌現司法改革承諾。記者許正宏／攝影
「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」聚集21位各領域的團體，今天在立法院舉行記者會，盤點自2017司改國是會議結束至今的改革成績，指出蔡總統任內所推動的司改仍有不足，盡速兌現司法改革承諾。記者許正宏／攝影

司法改革 記者會 國是會議

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