影／司改六周年 民團檢討蔡政府任內司法改革六大不足

歌手李玟過世後龐大遺產如何分配，成為民眾茶餘飯後的討論話題，音樂人李坤城往生後，兒子也頻頻上網「公審」指控繼母林靖恩奪產、變賣房子等，人世紛擾讓離世者不得安寧，如何處理遺產確實是一門學問。 父母總希望百年之後能將財富傳承遺愛子女，但現實生活中，手足爭產糾紛多，常發生對遺產分配沒有共識，不願意配合辦理繼承的手續，對簿公堂的案例也不少；而且，即使取得法院確定判決，也不保證能順利拿到遺產，甚至還會衍生其他官司，到底過程中發生什麼問題？

2023-08-07 11:30