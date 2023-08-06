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假檢警要代管帳戶 八旬婦險被騙45萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

80歲葉姓老婦人前天接到詐欺集團假冒檢警電話，謊稱她帳戶及個資遭盜用，被認定是詐欺集團成員，需將帳戶內的錢提領，讓法院保管， 否則將凍結帳戶。她嚇得趕緊到銀行要提款，銀行行員察覺有異，通知員警到場及時阻詐，保住45萬元。

據了解，80歲的葉姓婦人8月4日下午2點接獲假檢警的電話，內心相當惶恐，依照對方指示，到台南市中西區某民生路銀行欲提領現金。

葉老太太下子要提領45萬元，引起行員關注，加上她手機內接到一張新竹地方法院行政凍結管收執行命令，雙手發抖，銀行員趕緊通報員警前來關心瞭解。

台南市警二分局民權派出所巡佐顏威、警員陳俊廷獲報後立即趕赴現場，葉老太太告訴員警說，檢察官告訴她，因為她個資及帳戶被詐欺集團盜用，所以她也是涉及刑案的共犯，而且帳戶被用來洗錢，檢警不排除她與詐欺集團配合犯罪的可能，如果要自清，必需將帳戶內的45萬元提領出來，讓法院代保管，否則錢都會被法院凍結，還會遭到管收。

員警到法院保管存款、凍結管收等關鍵字，就知道怎麼回事，告訴婦人近期類似相關詐騙的案例。老婦人始恍然大悟，自己被騙了，她非常感謝員警的解說，表示如果不是行員機警與員警及時勸說攔阻，這45萬元早就被騙走了。

警二分局表示，檢警司法單位不會隨便把人抓起來關，更不會監管你的帳戶及金錢 ，民眾接到「警調單位」「凍結管收帳戶」等詐騙電話關鍵字時，請撥打165或110查證，勿因一時慌張而匯款或交款損失財物。

葉姓老太太（中）遭到假冒檢警電信詐騙，經警員和銀行行員勸阻保住45萬元。記者黃宣翰／翻攝
葉姓老太太（中）遭到假冒檢警電信詐騙，經警員和銀行行員勸阻保住45萬元。記者黃宣翰／翻攝
不法分子假冒院檢公文行騙。記者黃宣翰／翻攝
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詐欺 詐騙 個資

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