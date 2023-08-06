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恐嚇新北議員蘇泓欽索3800萬 1嫌死亡判不受理

中央社／ 台北6日電

楊姓男子涉寄信恐嚇新北巿議員蘇泓欽，要求交付新台幣3800萬元，否則抹黑造謠使其不當選。一審依恐嚇取財未遂罪判處4月。二審法院審酌楊男死亡，日前判決公訴不受理。

此外，同案被告洪姓男子部分，二審台灣高等法院續行審理。

檢警查出，楊姓與洪姓男子去年1月到3月寄恐嚇信到新北巿議員蘇泓欽的服務處，指手上有對蘇不利的資料，只要在某日凌晨3時以透明袋子交付3800萬元，就會返還資料。

檢警調查，由於嫌犯未得手，再次以語音訊息恐嚇「再不接我電話，我就要開始處理你們了，我再看你何時會被抓去關」、「一定弄倒你們」等，蘇泓欽及他的媽媽因心生畏懼，且認定可能妨害選舉後，報警處理。

一審新北地方法院審酌，2人恐嚇行徑嚴重危害被害人生命與身體安全，也對選情造成不良影響，不過考量楊嫌與洪嫌坦承犯行，且取得被害人原諒，足認犯後態度尚可，依恐嚇取財未遂罪判處2人各4月徒刑，得易科罰金。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

恐嚇 蘇泓欽 新北

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