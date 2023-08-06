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找女鄰居理論油煙排放 退休行員進她家庭院判拘役20天

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子是退休銀行員，但林與林姓女鄰居因廚房排油煙問題起爭執，林女在去年底在替林煮飯的友人機車上貼字條，林看到後，打開林女庭院柵欄，進入理論，林女持手機蒐證後提告，林雖辯稱不知侵入住宅，但法官不採信，仍判拘役20天，得易科。

判決指出，林姓男子是退休銀行員，住在台中市北屯區，與林姓女子是鄰居，但林女因不滿林男的排油煙機排放問題，雙方偶有衝突，林女在去年12月26日晚間8時許，在替林男煮飯的友人機車上貼字條，提醒油煙排放問題，林男看到後，前往林女家理論。

林男打開林女庭院的鐵柵欄，進入林女庭院內，與林女理論，林女拿出手機蒐證，告知林男已侵入住宅，林男才離開。

林女事後向警方提告侵入住宅，林男承認有進林女庭院理論，但否認有侵入住宅犯意，辯稱只是要找林女理論，不知道有觸法。

台中地院審理後，法官審酌，林男過去曾在銀行、證券公司工作，雖然已退休，但具有相當社會經驗，但林男明知林女住家庭院有一道上鎖的鐵柵欄，以資辨識隔離區域屬林女的土地範圍，而林男也坦認，知道進入的地方屬於林女土地，但仍在未經林女同意下進入，難認定林男沒有不法犯意。

法官審酌，林男是已退休、以投資收入維生，需要照顧兒、孫等經濟狀況，依侵入住宅罪，判拘役20天，得易科2萬元，仍可上訴。

台中市退休林姓男子因油煙問題，在去年底跑進林姓女鄰居家理論，台中地院判他拘役20天。圖／本報資料照
台中市退休林姓男子因油煙問題，在去年底跑進林姓女鄰居家理論，台中地院判他拘役20天。圖／本報資料照

庭院 鄰居 提告

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