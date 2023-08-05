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影／不是拓海！過彎失控猛撞太魯閣大橋 路燈全滅

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

黃姓男子載女性友人到花蓮遊玩，昨晚經過台9線太魯閣大橋，疑因不熟路況，過彎時轉彎不及，失控撞到太魯閣大橋北端護欄，還撞壞變電箱，導致該路段路燈瞬間全滅。警方調查，黃男沒有酒駕，肇事原因還待調查釐清。

26歲的黃姓男子昨晚載女性友人沿蘇花路廊南下到花蓮，晚間9時許在168.3公里處要過彎上太魯閣大橋時，疑因晚間視線不清又不熟悉路況，撞上太魯閣大橋北端護欄，再猛轉一圈騎上人行道，撞壞橋頭的變電箱，車頭嚴重損毀，黃男沒事，但友人右手肘擦挫傷被送醫治療，該路段的路燈也因為變電箱被撞壞，瞬間全滅。

有民眾當時正好目擊事發經過，將行車紀錄器影片放上臉書，網友戲稱「過的了是拓海，過不了填海」，也有人為他慶幸「還好沒衝下立霧溪」。

警方初步調查，黃男酒測值為0 ，疑因車輛失控轉彎不及才發生車禍，詳細肇事原因還在調查釐清。

黃姓男子昨晚載友人開車到花蓮遊玩，疑因不熟路況，轉彎不及，在台9線太魯閣大橋撞上護欄和變電箱。記者王燕華／翻攝
黃姓男子昨晚載友人開車到花蓮遊玩，疑因不熟路況，轉彎不及，在台9線太魯閣大橋撞上護欄和變電箱。記者王燕華／翻攝
黃姓男子昨晚載友人開車到花蓮遊玩，疑因不熟路況，轉彎不及，在台9線太魯閣大橋撞上護欄和變電箱。記者王燕華／翻攝
黃姓男子昨晚載友人開車到花蓮遊玩，疑因不熟路況，轉彎不及，在台9線太魯閣大橋撞上護欄和變電箱。記者王燕華／翻攝

太魯閣 花蓮 人行道

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