貝里斯貨輪去年擱淺台東 聯利輪欠費800萬下月將拍賣

貝里斯籍貨輪UNIPROFIT聯利輪，去年自山東滿載鋼材要運往印尼，怎料，途經台東富岡外海擱淺14天，事後終於脫困拖至高雄港，但光救援出動拖吊船和吊車等費用，高達近億元，一年過去，因大陸籍船東尚欠航港局800多萬元，預計下月5日將在高雄分署公開拍賣。

據悉，當時將聯利輪拖救回高雄港的上億費用，部分已由鋼材貨主們出面集資250萬美元，替大陸籍船東繳清部分欠款以拿回船上貨物，不過，中國籍船東仍置之不理，目前積欠航港局的費用，仍高達800多萬元。

由於，航港局經通知船東未獲回應，目前此案已經航港局移送行政執行署高雄分署，將強制執行法拍作業。高雄分署預計將在下月5日下午3時許，於高雄分署1樓公開拍賣，起拍價6600萬元起。

高雄分署指出，這艘貝里斯籍聯利輪為1995年日本建造的船舶， 總噸位為6653噸，有意競標的民眾可於本月25日下午5時許，與高雄分署聯繫，觀覽貨輪現狀。