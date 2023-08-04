憾！嘉義東石前晚酒駕釀死亡車禍 死者孕妻將臨盆

嘉義縣東石鄉2日晚間10點多發生死亡車禍，39歲蔡姓駕駛遭43歲張男酒駕撞飛車外，傷重不治；今解剖為顱內出血，身上多處創傷造成死亡，蔡男孕妻下個月就要臨盆，突意外離世，加上家境清寒，好友水上鄉代表會主席林家緯召集好友捐款協助處理後事。

林家緯說，好友阿肥突然離開，大家都很難過，阿肥的家境本就不好，孕妻下個月就要生了，個性非常好，地方友人得知突然意外離世，大家都很難過，也出錢出力幫忙處理後世，願他一路好走。

據了解，車禍地點在東石鄉龍港村縣道166線與嘉7線路口，張男酒駕載著妻子在嘉7線北往南，是閃黃燈直行；蔡男剛找完友人要返家，在縣道166西往東，是閃紅燈直行。

2車閃燈號誌路口疑都未減速，迎面撞上衝飛進路旁田裡，張男酒測值達每公升0.52毫克，達公共危險罪標準；39歲蔡姓駕駛當場飛出車外，無呼吸心跳，送醫搶救傷重不治，抽血酒測值零。

朴子警分局依公共危險、過失致死將酒駕43歲張男移送嘉義地檢署偵辦，詳細肇事原因檢警進一步調查釐清。