遭女黨工控性騷又反同 總統府前資政顏志發告誹謗又撤告
總統府前資政、蔡英文總統「小英之友會」總會長顏志發，日前捲入民進黨性騷風暴，遭爆發多起性騷擾案期間，遭1名「小英之友會」前女黨工指控以襲臀、摸大腿等方式性騷，還要她不要「傷風敗俗」參加同志遊行。顏志發原對該女黨工提告加重誹謗，後來撤告並辭去總統府資政，台北地檢署今將該女不起訴。
據了解，該名女黨工任職「小英之友會」多年，顏男為其雇主，今年6月3日她在個人臉書發文，控訴自己從2015年起，受到一名民進黨黨務主管言語性騷擾，向顏男反映卻被說是大驚小怪，還曾手放在她的膝蓋處，或輕佻地拍她屁股。
2017年，該女黨工參與同志大遊行，不料顏男竟約談她，告誡並「不要去那些傷風敗俗」的活動。隔年當顏男得知她與男友同居，竟問男友有沒有給陪睡費？讓女方相當錯愕。
事後，顏志發否認性騷，表示將提告捍衛清白，並且在發出聲明後，辭去總統府資政。檢方偵查期間，收到顏男遞狀撤告，因此今天做出不起訴處分。
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