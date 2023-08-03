獨養1家6口…清寒男無力繳9千罰款 執行分署轉介贈金過難關

桃園市一名35歲李姓男子無照騎車，遭開單舉發並裁罰新台幣9千元，因李男逾期未繳納，桃園交裁處移送法務部行政執行署桃園分署執行。結果發現，李男在工地打工，獨立撫養一家六口，原先分期每月繳納2千元，因工地老闆跑路而中斷未繳，經濟雪上加霜，桃園分署便協助轉介社會局並致贈慰問金，盼能助其度過難關。

桃園分署去年10月通知李男到場陳報清償計畫與財產狀況，其太太致電表示經濟狀況不佳，申請每月分期繳納2千元，但繳了3期後就未再繳。桃園分署同仁調查後發現，李男獨立撫養4個小孩，最小的小孩未滿2歲，太太因為要照顧小孩無法工作，李男則在工地打零工，前些日子因老闆跑路，收入不穩，因此未按期繳納款項。

桃園分署人員今年7月19日至李男家中訪視，太太說明全家均為低收入戶，現有家扶中心與世界展望會的協助，但家中就靠李男薪水及補助款維生，實在是經濟困難，對於積欠的罰鍰則表示抱歉拖延許久，承諾會儘速籌錢將剩下的3千元欠款繳清。