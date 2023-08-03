快訊

直播／卡努颱風滯留「風雨越晚越強」 氣象局最新說明

卡努颱風侵襲 台東1男疑游泳遭大浪捲走！警消搜救中

彭啟明指卡努明晨135度大轉彎 吳聖宇：夏颱走這路徑太奇葩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨養1家6口…清寒男無力繳9千罰款 執行分署轉介贈金過難關

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名35歲李姓男子無照騎車，遭開單舉發並裁罰新台幣9千元，因李男逾期未繳納，桃園交裁處移送法務部行政執行署桃園分署執行。結果發現，李男在工地打工，獨立撫養一家六口，原先分期每月繳納2千元，因工地老闆跑路而中斷未繳，經濟雪上加霜，桃園分署便協助轉介社會局並致贈慰問金，盼能助其度過難關。

桃園分署去年10月通知李男到場陳報清償計畫與財產狀況，其太太致電表示經濟狀況不佳，申請每月分期繳納2千元，但繳了3期後就未再繳。桃園分署同仁調查後發現，李男獨立撫養4個小孩，最小的小孩未滿2歲，太太因為要照顧小孩無法工作，李男則在工地打零工，前些日子因老闆跑路，收入不穩，因此未按期繳納款項。

桃園分署人員今年7月19日至李男家中訪視，太太說明全家均為低收入戶，現有家扶中心與世界展望會的協助，但家中就靠李男薪水及補助款維生，實在是經濟困難，對於積欠的罰鍰則表示抱歉拖延許久，承諾會儘速籌錢將剩下的3千元欠款繳清。

當下人員查看李男一家居住環境為分租套房，雖有一房一廳，卻要容納6個人，原本挑高的房屋，房東硬是隔了上下層出租，因此空間相當狹窄，客廳也堆滿雜物及破損的沙發。桃園分署人員協助轉介社會局，並致贈慰問金，以表關懷之意，而李男太太則相當感謝桃園分署送暖。

桃園分署人員現場訪視。圖／桃園分署提供
桃園分署人員現場訪視。圖／桃園分署提供
桃園分署致贈慰問金。圖／桃園分署提供
桃園分署致贈慰問金。圖／桃園分署提供

桃園 老闆

延伸閱讀

卡努掃北 宜蘭最北臨海大里國小1.3億校舍工程緊急防災

新莊工地今鷹架倒塌砸民宅 新北工務局巡查高風險區工地

快訊／卡努颱風侵襲新北市！新莊「世界花園三期」工地鷹架倒塌

卡努發威！新莊工地鷹架倒塌 民宅玻璃屋簷受損無人傷

相關新聞

鑽研洗錢防制書籍詐8千萬 檢察總長勉勵檢警多看書

高雄檢警聯手破獲4起假幣商洗錢案，洗錢金額高達5億4000萬，其中一案主嫌孫姓男子鑽研5本洗錢防制書籍，以妹妹當人頭戶，...

獨養1家6口…清寒男無力繳9千罰款 執行分署轉介贈金過難關

桃園市一名35歲李姓男子無照騎車，遭開單舉發並裁罰新台幣9千元，因李男逾期未繳納，桃園交裁處移送法務部行政執行署桃園分署...

台中瑪莎案二審只剩他在押...小開父願賠700萬和解仍破局

台中市宋姓大學生在前年與駕駛瑪莎拉蒂的食品業小開張敦量發生車禍，張夥李韋霖、陳勁豪涉毆打宋致重傷，一審在今年初審結，張被...

NONO訊畢50萬交保 白衣女子帶錢辦保…他快步離開不發一語

網紅小紅老師6月底控告藝人NONO（陳宣裕）涉嫌性侵、性騷多名女子，對他提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少...

花蓮玉里鎮長龔文俊涉送豬肉賄選 一審判5年

國民黨籍花蓮縣玉里鎮長龔文俊去年競選期間涉嫌送豬肉行賄，民事部分6月底遭判當選無效；賄選刑事部分，花蓮地方法院今天判有期...

花蓮玉里鎮長龔文俊送豬肉酒水涉賄選 法院今判刑5年

花蓮縣玉里鎮長龔文俊被控去年選舉期間送豬頭、豬隻、酒水向原住民部落行賄，花蓮地方法院今天依選罷法，判刑5年、褫奪公權6年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦