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NONO沒胃口吃午餐…朱海君在家無語 警搜扣3C產品追查
男藝人NONO被控性侵或性騷擾約20名女子，台北市婦幼警察隊今上午持傳票赴他住家，搜索查扣3C產品，他聯繫律師到場，歌手妻子朱海君也在家。警方搜索後，下午將他依妨害性自主等罪嫌送台北地檢署訊問。
據了解，今上午8點，婦幼隊官警前往NONO位於北市內湖區住家，表明是警察要執行案件，並出示傳票及搜索票，告知可請律師；NONO睡眼惺忪應門，回答「好」，讓官警入屋。
NONO一家人都在家，他情緒平靜，話不多，僅回答警察問話，妻子朱海君則在旁安靜觀看，也幾乎沒說話，夫妻致電保母到場接走年幼女兒。為保障權利，官警保留時間讓NONO吃午餐，但他沒胃口。
警方查扣手機、電腦等3C產品，詢問相關產品及臉書、LINE等密碼，釐清有無與告訴人的對話紀錄。據悉，NONO均配合辦案人員，不過被控案件發生時間已久，是否有涉案事證，檢警也沒把握。
NONO聯繫一名律師在警方搜索後到場陪同，警方下午1點將NONO及查扣證物送北檢，後續如何對證物數位鑑識依檢方指示。
網紅「小紅老師」今年6月指控，NONO性侵或性騷約20名女子。近10人向檢方提告，NONO涉及包括強制性交、強制猥褻、性騷擾防治法等罪，警方已與部分未提告的當事人取得聯繫，將依檢方指示通知說明。
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