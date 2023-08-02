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控網石棒辣椒坑殺小股民 士檢前拉布條抗議：韓國壞公司

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

手遊公司網石棒辣椒股份公司（6468）今天遭20多名小股民們指控，董事會突襲式撤銷興櫃、取消公開發行、買回庫藏股，三箭齊發害小股東們的股票變成壁紙，血本無歸，由網石小股東自救會提告董事長金炳規等7人，涉證券交易法特別背信罪。

今天上午網石小股東自救會20多名小股東，從台中包車北上至士林地檢署，冒著風雨拉布條、拉氣球強烈表示不滿，控訴韓國公司坑殺台灣善良股民，股本1億2肥8億現金，並呼口號「韓國壞公司，還我辛苦錢！」

代表自救會提告的許先生指出，成員有不少退休人員，退休金數百萬元投資網石股票，不少人手頭上有50張、80張股票，如今因網石7月3日突襲式做出「撤銷興櫃、取消公開發行、買回庫藏股」三項決議，股票一夕之間變壁紙，因此組成自救會委由律師提告特別背信罪。

自救會指出，今年2021年網石公司EPS約8元，2022年EPS約3元。今年6月26日股東常會中，公司資產總計為8億多元，是實收資本額約7倍，且帳上現金有7億多元，經營團隊並向股東保證將繼續努力，創造更高營收。不料，1周後7月3日，董事會三項決議，造成次日股價大跌，公司市值縮水超過2億，公司股本減少5%，董事會未盡到董事應基於誠信經營、審慎評估之「善良管理人的注意義務」。

自救會控訴，董事會發布重訊讓小股民聞訊紛紛瘋狂拋售手上持股，造成股票大跌，並在終止興櫃買賣及撤銷公發後，股票喪失流通性，以利大股東可以低價收購小股東持股，以達到韓國僑外資等大股東坑殺台灣小股民之目的。

網石棒辣椒為韓國僑外資，原為公開發行的興櫃公司。母公司為亞洲首屈一指的手遊公司網石公司，推出《全民打棒球 Pro》、《天堂2：革命》、《七騎士2》等遊戲。

網石小股東自救會提告董事長金炳規等7人，涉證券交易法特別背信罪。記者蕭雅娟／攝影
網石小股東自救會提告董事長金炳規等7人，涉證券交易法特別背信罪。記者蕭雅娟／攝影

提告 外資 手遊

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