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曾格爾找時任男友出庭作證 侵害配偶權求償2百萬官司待續
登山好手曾格爾去年遭爆與富商陳坤保到三二行館泡湯，遭陳的妻子岳啟儒提告侵害配偶權，求償200萬元。士林地方法院今再度開庭，曾格爾新委任的律師否認侵害配偶權，聲請傳喚曾格爾時任陳姓男友兼小編作證。正宮律師則稱，希望案件趕緊判決落幕，原告的傷口才能真正修復。法官諭知9月7日續行開庭。
法院今年5月開庭，陳姓小編未出庭，張姓證人作證指出，2021年11月8日，曾格爾帶著小編到陳、岳住處中討論登山募款，早就知道兩人是夫妻，當時陳坤保知道岳啟儒會晚回家，且不想單獨和曾格爾在一起，主動邀請她到家中作客；當晚10時許，陳、岳家中，共有張姓證人、陳坤保、曾格爾和曾的陳姓小編4人，直到隔天凌晨1時許，岳啟儒回家。
曾格爾今年5月透過父親具狀，前訴訟代理人已解除委任，事隔2個月，新的訴訟代理人稱，曾格爾與陳坤保前往三二行館「單純用餐」聲請傳喚時任男友，也就是2021年11月8日在場的陳姓小編，到庭作證。
日前曾提出的對話紀錄給法院，陳坤保對她說「已離婚」等語。對此，原告訴訟代理人吳彥鋒指出，這話紀錄是造假的，請求曾提出原始檔案。另，今年4月的假截圖案，已由台北地檢署偵辦中。
吳彥鋒指出，目前證據已經足夠判斷事實，其他證據調查也已不影響事實判斷，希望案件趕緊判決落幕，原告的傷口才能真正修復。法官庭末諭知9月7日再度開庭。
全案起源於，曾格爾遭爆料，2022年8月29日回國後，主動約已婚的陳坤保入住北投高檔溫泉三二行館，事後互傳訊息「昨晚沒防護，記得買藥吃...（陳坤保日前作證稱是胃藥）」遭岳啟儒從iPad意外發現，去年9月提告侵害配偶權，求償2百萬元。陳坤保日前也透過律師發聲明，承認和曾格爾一起泡湯「確實有肢體上的親密接觸」。
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