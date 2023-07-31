國防大學中校性騷學生記過2次沒定案 最高行：軍人受憲法保障可興訟

國防大學邱姓中校教師性騷擾自己指導的研究生，校方性別平等教育委員會決議成立性騷擾案件，核定記過2次懲罰；邱向國防大學及國防部國軍官兵權益保障會申請權益保障、訴願遭駁，改提行政訴訟，台北高等行政法院裁定邱敗訴。最高行政法院廢棄原裁定，發回北高行更裁。

新冠肺炎疫情期間，納編海軍敦睦支隊的官兵與軍校生隔離檢疫，邱與學生發起「『疫』起，『情』不滅」活動，邀民眾寫下紙條來表達對軍人、軍校學子的關心，希望讓他們能感受到外界滿滿的愛。

邱擔任政治作戰學院研究生論文指導教授期間，涉嫌利用機會伸狼爪觸碰對方身體，研究生2020年7月1日向學校申訴性騷擾，經性平會決議確實成立性騷擾案件，審酌後將邱記過2次處罰；邱申請權益保障、訴願皆被駁回，改提行政訴訟救濟。

北高行認為，依法記過、記大過不得提訴訟、行政訴訟，只能循申訴管道救濟，立法者考量軍人若對懲罰不分輕重，一律允許提訴訟救濟，容易影響貫徹軍令和軍紀，有礙行使軍事統帥權。

北高行指出，國防大學核定記過2次，是為了嚴明軍隊內男女互動分際、維繫部隊紀律，而行使懲罰權，依陸海空軍懲罰法規定，邱不能針對懲罰令提行政訴訟，本件不具訴訟要件，因此從程序上駁回，實體上的主張不予審就。

邱姓中校抗告，最高行政法院認為憲法第16條規定人民有訴願、訴訟權，人民的權利或法律上利益遭受損害，不能因身分或職業關係，就限制提起訴願或訴訟；涉及軍人因身分與服務機關或人事主管機關發生公法上爭議，認為權利遭受違法侵害，司法院釋字第785號解釋理由書也已經說得很清楚，一樣適用。